Kadın terörist sahte pasaportla yakalandı

Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Sao Paulo'ya uçmak için pasaport kontrol noktasına gelen ve Melike Y. adına düzenlenmiş sahte pasaport ve kimlik veren yolcunun davranışlarından şüphelendi. Kimliklerdeki doğum tarihlerinin farklı olması yolcuyu ele verdi ve gerçek isminin Helin D. (27) olduğu öğrenildi. Helin D. ifadesinde "Cezaevine girmemek için kaçtım. Brezilya'dan Avrupa'ya geçecektim" dedi. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen bir soruşturmada "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan Helin D. tutuklandı.