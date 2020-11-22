PKK’nın vip suikast timinin tedarikçisi yakalandı

PKK terör örgütünün, eski Genelkurmay Başkanları Hilmi Özkök, İlker Başbuğ, Işık Koşaner ve geçtiğimiz sene hayatını kaybeden emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yönelik suikast planladığına ilişkin görülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Suikast eyleminin planlayıcılarından 'Sozdar' kod adlı Nurhayat Ü. ve Erdi E. ile irtibatlı olması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Doğan Ö. İstanbul'da gözaltına alındı. Doğan Ö.'nün eylem planlayıcıları vasıtasıyla, suikastte kullanılacak silah ve mühimmatları, eylemi yapacak 'Özgür' kod isimli Fergil F.'ye ulaştıran isim olduğu tespit edildi.

'ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN DE YARGILANSIN'

29 sanıklı davada Doğan Ö.'ye 'Terör amaçlı sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması suçuna iştirak' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlaması yöneltiliyor. Gözaltına alınan ve tutuklanan Doğan Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere birleştirme talepli ek iddianame düzenlendi. İddianameyle Doğan Ö.'nün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla da cezalandırılması talep edildi.

UZUN MENZİLLİ SİLAH İLE SUİKAST PLANI

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, suikast planından 'Botan Zağros' kod adlı Mehmet K.'nın beyanları ve istihbari bilgiler sayesinde haberdar olundu. Mehmet K. ifadesinde, 'Devran' ve 'Şerzan' kod adlı teröristlerin büyükşehir merkezlerinde şehit cenazeleri, kalabalık toplantı yerleri gibi noktalara saldırı planladığı ve eski Genelkurmay Başkanları Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ ve Işık Koşaner ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yönelik uzun menzilli silah ile suikast yapılacağını söyledi.

VARANK'IN FOTOĞRAFI TELEFONUNDAN ÇIKTI

Sanıklar arasında bulunan Cuma T. internette devlet büyüklerinin isimlerini aradı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fotoğrafı telefonunda kayıtlı halde bulundu. Şüpheliler kalabalık bir ekip halinde İstanbul Esenyurt ve Sultangazi'de ev kiraladı, daha sonra da yurt dışından "Sozdar" kod adlı Nurhayat Ü., tarafından saldırılarda kullanılacak mühimmat ve silahlar gönderildi.

MERMİLERİ SÜPÜRGEYE SAKLADILAR

Şüphelilerin yapılan ev aramalarında da elektrik süpürgesinin içerisinde 85 adet mermi ele geçirildi. 3 adet tabanca ve susturucu, 13 adet tüfek, 4 adet şarjör, 1 adet telsiz, 1 adet sahte kimlik, 385 adet fişek bulundu. 3 susturuculu tabancanın ise Diyarbakır'dan çilek kasası içerisinde gönderildiği tespit edildi.





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