Osman Kavala PKK için methiyeler düzmüş!

Raporda; Kavala'nın PKK terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle kapatılan ve FETÖ'yle bağlantılı dernek ve internet sitesine yardımda bulunduğuna da dikkat çekildi.

George Soros'un yönetici olduğu "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluş ile yurt dışı kurum ve kuruluşlardan Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'na para transferi gerçekleştiği, Açık Toplum Vakfı'nın da söz konusu paraların önemli bir kısmını Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu sivil toplumlara aktardığı tespit edildi.

Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın; 677 sayılı KHK çerçevesinde terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen dernek ve vakıflara 62 bin 311 TL para yardımında bulunduğu tespit edildi.

Vakfın; PKK terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle kapatılan Gündem Çocuk Derneği'ne 15 bin 411 TL, PKK/KCK iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Muş Kadın Çatısı Derneği'ne 19 bin 400 TL para yardımda bulunduğu tespit edildi.

Vakfın; terörist başı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu ve KHK tarafından kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na 27 bin 500 TL para yardımında bulunduğu bildirildi.

Vakfın; ''PKK terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci yazar Hasan Cemal'in kurucu başkanı olduğu Punto 24- Bağımsız Gazeteciler Derneği'ne 81 bin 511 TL para yardımında bulunduğu tespit edildi.