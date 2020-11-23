FETÖ soruşturmalarında ilk! 11 askeri tabibe mobing davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün TSK'daki kadrolaşmasında askeri liseler ile deniz, hava ve kara harp okulundaki FETÖ'nün mobing işkenceleri anlatıldı. İddianamede, FETÖ'cülerin "edinilmiş bilgileri derleyerek askeri öğrencileri fişledikleri anlaşılmıştır" denildi. 73 sayfalık iddianamede, örgütün kendileri tarafından yerleştirilmiş elemanları herhangi bir sorunla karşılaşmadan harp okuluna geçişlerini sağladıkları kaydedildi. Diğer askeri öğrencilere ise haksız disiplin cezaları ve düşük not verdikleri belirtildi.

ŞOK MANGALARINI GEÇENLER

Böylece kendileri istifa etmeleri beklenen öğrencilerin, istifa etmedikleri takdirde mezuniyetlerine bir ay gibi kısa bir süre kala bu kez sağlık gerekçesiyle okuldan uzaklaştırdıkları aktarıldı.

2008 yılında şok mangalarını geçen ve okul ile bağı koparılamayan 33 Kuleli Askeri Lisesindeki öğrencinin mezuniyetlerine bir ay kala Yeşilyurt Hava Harp Okulu Polikliniğine sağlık gerekçesiyle sevk edildikleri ve sağlık sorunlarıyla tasfiye edildiği belirtildi. Eğitim hakları ellerinden alınan bu 33 askeri öğrenci savcılığın iddianamesinde mağdur-müşteki olarak yer aldı.

TABİP ALBAY İTİRAFÇI OLDU

Soruşturma kapsamında bir şüpheli tabip albay itirafçı oldu. İddianamede doğrudan elebaşı Fetullah Gülen ile ABD'ye giderek görüşen ve hakkında FETÖ'cü olduğuna dair çok sayıda ifade olan tabip albayın sağlık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği kaydedildi.

2013 yılında muayeneleri yapacak askeri tabiplerin de örgüt mensupları arasından seçildiği ve sağlık kurulunun bu şekilde oluşturulduğu belirlendi.

33 askerin 2008 yılında okula kayıt yaptırırken herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemesine rağmen 2013 yılında mezun olmadan önce psikolojik uyum bozukluğu, kardiyo-kalp yetmezliği, göz, ortopedik skolyoz hastalıklarının bulunduğu gerekçesiyle tamamı FETÖ mensubu olan sağlık kurulu ve tedavi eden hekimlerce tanzim edilen sahte sağlık raporlarıyla okuldan ilişiklerinin kesildiği belirtildi.

GÜLEN BAŞ SANIK

Savcılık toplamda 19 askeri tabip hakkında "FETÖ üyeliği", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi" suçlarından soruşturma yürüttü. Bu şüphelilerin, FETÖ'nün gizli örgütsel iletişim yöntemi olan ankesörlü telefon hatlarından sivil örgüt imamlarıyla irtibat kurdukları da tespit edildi.

Savcılık, Fetullah Gülen'in de olduğu 11'i tutuklu toplam 12 kişi hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı. Şüphelilerden 3'ünün başka davalarda da yargılandığı, 3'ünün firari olduğu tespit edildi. 1 şüphelinin ise öldüğü için hakkındaki dava düştü. Başka davalardan yargılanan 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameler ise yargılandıkları mahkemelere gönderildi.