Son dakika! FETÖ'nün yayın organlarından Taraf Gazetesi'nin yazarı Mehmet Baransu ve yazı işleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın yargılandığı davada karar çıktı.
"Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla yargılanan Baransu'ya 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, Çoban ise üzerine atılı suçlardan beraat etti.Baransu’nun tahliye talebine ret! Kaçma şüphesi var Son dakika: FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun yargılandığı davada karar! İşte cezası... Can Dündar’ın ihaneti kozmik belgelerde