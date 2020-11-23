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: FETÖ'cü 'nun yargılandığı davada karar! İşte cezası...

haberine göre; Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 23.11.2020 12:59 Son Güncelleme: 23.11.2020 12:59 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun yargılandığı davada karar! İşte cezası...

Son dakika! FETÖ'nün yayın organlarından Taraf Gazetesi'nin yazarı Mehmet Baransu ve yazı işleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın yargılandığı davada karar çıktı.

"Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla yargılanan Baransu'ya 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, Çoban ise üzerine atılı suçlardan beraat etti.

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Son dakika: FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun yargılandığı davada karar! İşte cezası...
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