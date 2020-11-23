Son dakika: Doğu Akdeniz'deki küstahlığa ateş püskürdü: Yunanistan Pandoranın Kutusunu açtı, sonuçlarına katlanacak

"YUNANİSTAN PANDORANIN KUTUSUNU AÇTI, SONUÇLARINA KATLANACAK"

Kutluk, olayın mutlaka bir karşılığı olacağını ifade etti, "Bunun sonuçları ne olur? Uluslararası hukuk, hukuksuz davranışlara, hukuksuz davranışlar ile karşılık verme hakkını verir. Demekki dünyanın en büyük filosuna sahip Yunan ticaret filosu Türkiye'nin açık denizlerdeki misillemesine açık haline gelmiştir. Türkiye istediği yede bu misillemeyi, istediği yede yapar. Yunanistan pandoranın kutusunu açtı, sonuçlarına katlanacaktır." dedi.

"ALMANYA DİŞ GÖSTERİYOR"

Kutluk Almanya'nın yaklaşan AB zirvesi öncesi Türkiye'ye gözdağı vermeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Buradaki adım Almanya'nın da Türkiye'ye diş göstermesi olarak gösteriliyor. Böyle bir hasmane tutumda bulunuyorlarsa, hasmane pozisyona yaklaştıklarını gösterir. Sayın Merkel'den aldıkları bir direktif de vardır burada. Geminin aranmasında Türkiye'nin korkusunun olmadığı ortadadır ama Libya'da süreç siyasi barışa giderken, yeni bir yönetim ve seçim dönemi saptanmışken yapılan abesle iştigaldir. Tamamen siyasi bir adımdır. Yunan tarafı Türkiye'den bir kıymık koparırım diye hareket ediyor. Alman tarafı Türkiye'ye yaklaşan AB zirvesi öncesi mesaj veriyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tavizkar bir pozisyona geçmesini istiyor. Her ikisi de sonuçları itibari ile hukuksuzluktur.

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