Son dakika: Menemen Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Serdar Aksoy...

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Menemen Belediyesi'ne operasyon yaptı. Operasyonda CHP Genel Merkezi'nce ihraç istemi ile Yüksel Disiplin Kurulu'na sevk edilince partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagihan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile bazı belediye personeli ve firma sahiplerinin de arasında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 29 kişiden adreslerinde bulunmayan 4 kişinin ise halen arandığı belirtildi.

"YAPTIKLARIM HUKUKA UYGUNDU"

Hakkında 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçları bulunan Serdar Aksoy'un, suçlamaları reddettiği ve "Yaptığım her şey hukuka uygundur" dediği öğrenildi. Yanında bavulla birlikte adliyeye gelen Aksoy, basın mensuplarına yanıt vermedi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: TUTUKLAMA TALEBİ İLE SEVK EDİLDİLER

Aralarında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da yer aldığı 18 şüphelinin sorgulaması sona erdi. Sanıklar tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'PARALAR BUHAR OLMUŞ'

Soruşturmaya konu olduğu öne sürülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının toplamının 50 milyon lirayı bulduğu hesaplanıyor. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik de geçen ayki bir açıklamasında "18 ay içerisinde halkımıza ait olan 50 milyon TL para yolsuzluklarla buhar olmuş, bu suça ortak olmak istemediği için Belediye Başkanı'nın faaliyet raporuna ret oyu veren CHP'li meclis üyesi Koray Atasoy zorla istifa ettirilmiştir" demişti.

AKSOY HAKKINDAKİ İDDİALARDAN BAZILARI

MENEMEN Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 45 aylığına 37 milyon bedelle 22 çöp kamyonu kiralandı. Araç kiralama ihalesi, iddialara göre araçlar teslim alındıktan 8 gün sonra ve normal koşullarda kamu ihale yasasının doğal afetlerde ve öngörüleme-yen durumlarda yürürlüğe soktuğu Kamu İhale Kanunu'nun 21/B maddesine göre hukuka aykırı bir şekilde yapıldığı öne sürülüyor.

MENEMEN Belediyesi'ndeki 161 ton hur-da, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ihalesiz olarak Makine Kimya Endüstri'ne ya da bu kurum adına hurda toplamaya yetkili şirkete verilmesi gere-kirken, iddiaya göre Aksoy'un kişisel borcunun ödenmesi karşılığında 21 tırla bir geri kazanım hurda şirketlerine bedelsiz verildi.

MENEMEN Sevgi Yolu Yenileme Projesi'nde yer döşemesi, aydınlatma, taş döşeme işçiliği, peyzaj malzemeleri alımına ilişkin işler ayrı ayrı ihalelerle, bu işlemleri denetlemeye yetkili N.A.B'nin ayrıca ortağı olduğu eşi C.B'nin firmasına verildi.

SERDAR Aksoy, kendisini belediye şirketi Meta-su A.Ş'de şirket müdürü yaparak aylık huzur hakkı adı altında 10 bin lira para aldı. Gazeteye yansıyan haberlerden sonra parayı Menemen Liseliler Derneği'ne bağış-ladığını beyan eden Başkan Aksoy'un bağış yapılmış gibi göstermek için geçmişe dönük makbuz kestirdiği öne sürüldü.

SERDAR Aksoy 19 Ocak 2020'de Mene-men Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen CHP İlçe Kongresi'nde, "Biz Kızıldere'de öldürü-len Mahir'iz, Cirid'de Diyarbakır Cezaevi'nde ser verip sır vermeyen İbrahim'iz, 6 Mayıs 1972'de altındaki sehpayı kendisi itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş'iz..." şeklindeki söylemleri ile teröristleri yüceltip, propaganda yaptı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Operasyonun ardından gözler bundan sonra ne olacağına çevrildi. Aksoy'un soruşturmanın selahiyeti açısından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırabileceği de olasılıklar arasında. Bu durumda Meclis'te çoğunluğu elinde bulunduran CHP'nin belediye başkanvekili olarak kadın meclis üyesi Deniz Karakurt'u getireceği kulislerde konuşuluyor.

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