Bakan Çavuşoğlu'ndan HDP'li Paylan'a Dağlık Karabağ cevabı!

"KIBRIS'TA ERBAKAN'IN VE ECEVİT'İN SİYASETİNİ İZLİYORUZ"

Kıbrıs'ın bir milli mesele olduğunun altını çizen ve Türkiye'nin tüm imkanlarıyla KKTC'de bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Biz Kıbrıs'ta rahmetli Ecevit'in, rahmetli Erbakan'ın çizgisinde siyaset izliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kapalı Maraş konusunda ise birçok Rum vatandaşın teşekkür ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz uluslararası hukuk çerçevesinde, BM kararları çerçevesinde açıyoruz. Envanter çıktıktan sonra herkesin mülküne hakkına riayet edilecek." dedi.

Uygur Türkleri konusunda ise Çavuşoğlu, 39 ülkenin bir bildirgeye imza attığını, Türkiye'nin de aynı gün kendi beyanını yayınladığını belirtti.

Çavuşoğlu, bu beyanda Türkiye'nin hassasiyetinin açık bir şekilde dile getirildiğini, Uygur Türklerinin durumunun öncellikli olarak bir insan hakları konusu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölgeye heyet göndermek istediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Biz heyeti gönderecektik, bağımsız çalışacak, Çin'in propagandasına alet olmayacak şekilde gönderecektik. Heyetler oluştu, ama maalesef pandemi dolayısıyla gönderemedik. Ama ilk fırsatta göndereceğiz." bilgisini paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın neden parti kongresinde Avrupa Birliğiyle ilgili konuları ele aldığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Bir lider, milletiyle sohbet ederken nerede olursa olsun dış politikayı konuşur, iç politikayı da konuşur. Bundan neden rahatsız olduğunuzu çok merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK ÇÖZÜM SÜRECİNİ SUİSTİMAL ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır" dediğini anımsatan Çavuşoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kürt kardeşlerimizin sorunlarının çözümü konusunda çok önemli, güzel, cesur adımlar da atmıştır. Bu adımlara kimse karşı çıkmamıştır. Fakat PKK bunu suistimal ettiği için, tam tersine terör saldırılarını artırdığı için maalesef bu iyi niyetli girişim, yani çözüm veya milli kardeşlik birlik süreci; bunu biz öldürmedik, PKK öldürdü. PKK'ya niye sormuyorsunuz bu süreci niye öldürdünüz diye? PKK'yı niye eleştirmiyorsunuz?

Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın askeri çözüm dilinden anladığı için operasyonların tekrar başladığını belirterek, "Tek seçenek var, ya silah bırakacaklar ya da tamamen temizleyeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Libya'da denklem dışı olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye her aşamada vardır. Siyasi çözüm sürecine inanıyoruz. Tek çözüm siyasi çözümdür." dedi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığındaki atamalara ilişkin yöneltilen bir soruya, bakanlıkta "ekipçilik" yapılmadığı yanıtını vererek, "Ekipçiliği kaldırdım. Adam kayırmacılığı kaldırdım. Her mensubumuz dünyanın her yerine gidiyor. Eskiden belirli seçilmiş bir grup sadece Avrupa ülkelerine, Batı'ya giderdi. Şimdi Afrika'ya da gidiyor, döndükten sonra en iyi yerlere de geliyor." dedi.

Türkiye'nin Ahıska Türklerine yönelik politikasıyla ilgili yöneltilen eleştirilere de cevap veren Çavuşoğlu, "Ahıskalıları unuttuğumuzu kim söyledi size? Ben 2003'ten beri adeta geri dönemedikleri için kendimi Ahıska Türklerine adamış bir siyasetçiyim." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Libya konusuna ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Libya'da bizim anlaşmalarımız devam edecek. Yine Siyasi Diyalog Forumunda da bu gündeme geldi. Oradan yapılan açıklamayı da gördünüz. Dolayısıyla bizim açıklamalarımız, anlaşmalarımız onların geleceği için de faydalı. Deniz Yetki Anlaşmaları olsun, diğer anlaşmalar olsun. Dolayısıyla burada bir risk yok. O konuda rahat olunuz."