Muharrem İnce'den bomba açıklamalar! 'CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız'

İHRAÇ EDİLME KAYGIM YOK

İnce partiden ihraç edilip edilmeme konusunda bir kaygısının olmadığını ve bu konuda kişisel bir hırsının olmadığını da belirtti.

CHP'YE GÜVENEREK HATA YAPTIM

Katıldığı televizyon programında çarpıcı itiraflarda bulunan Muharrem İnce, en büyük pişmanlığını da açıklamayı ihmal etmedi. İnce, CHP'ye güvenerek hata yaptığını söyledi. Seçim gecesi neden ortalıktan kaybolduğundan bahseden Muharrem İnce, "Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim. Kendi sistemimi kendim kuramadığım için pişmanım. Bir daha o ekiple çalışmazdım. Keşke seçim gecesi merkeze gidip sistemin çöktüğünü millete gösterseydim. Ama partiye bir sıkıntı yaşatmamak için yapmadım" ifadelerini kullandı.