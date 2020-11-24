Barış çiçeği bakımı, özellikleri ve hastalıkları: Solmuş barış çiçeği nasıl canlanır, neden boynunu büker?

Halk arasında barış zambağı ve yelken çiçeği adıyla bilinen bu çiçeğin bilimsel adı ise Spathiphyllum'dur. Orkideye benzerliğiyle bilinen barış çiçeği her ne kadar bakımı kolay olsa da her çiçek gibi dikkat etmeniz gerekenler var. Solmuş barış çiçeği nasıl canlanır?" sorusunun cevabını hazırladık. Özenli bir şekilde yetiştirildiğinde yeşil yapraklar ve beyaz çiçeklerden oluşan bu hoş görüntüyle salonlarımızı süslemeniz mümkün. "Barış çiçeği neden boynunu büker?" sorusunun cevabı ve daha pek çok detay sizlerle.

BARIŞ ÇİÇEĞİ ANLAMI NEDİR?

Barış çiçeğinin anlamı adıyla benzerdir. Beyaz renkleriyle dikkat çeken barış çiçeği yeniden başlamak, barışmak anlamına gelmektedir.

BARIŞ ÇİÇEĞİ EVDE NASIL BAKILIR?

Barış çiçeğinin her ne kadar bakımı kolay olsa da dikkat etmeniz gereken noktalar var. Lafı fazla uzatmadan "Barış çiçeği evde nasıl bakılır?" sorusunu maddeler halinde cevaplayalım:

İlk yapmamız gereken elbette ki doğru toprak seçimi. Bu çiçek için en doğru seçim torf gibi mineralli topraklardır.

Barış çiçeği aydınlık ortamları çok sever ancak yine de doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan hoşlanmaz.

Barış çiçeği çok sıcak ve soğuk olmadığı sürece çoğu ortama ayak uydurabilir. En uygun sıcaklık 10-28 derece arasıdır. Havanın çiçeğiniz için çok sıcak olduğunu düşünüyorsanız toprağının nemli olduğundan emin olun zira kuru toprak çiçeğinize iyi gelmeyecektir.

Yaz aylarında sık, kış aylarında ise haftada 1-2 kez sulanması gereklidir. Sulama işlemini çiçeğinizin yapraklarını da sprey şeklinde püskürterek yaparsanız yapraklarının da temizlenmesini sağlamış olursunuz.

Kullandığınız suyun kireçli olması çiçeğinize iyi gelmeyecektir bu nedenle dinlendirilmiş ve oda sıcaklığında bir su kullanmaya çalışın.

Sulama işlemini aynı gün ve saatlerde yapmaya çalışın.

Barış çiçeğinin saksını 2-3 yılda bir değiştirmeniz yeterlidir.

İlkbahar ve sonbahar ayları Barış çiçeğinin çiçeklenme dönemidir. Bu dönemde toprak kurudukça sulama yapılmalı ve daha gölge bir alana taşınmalıdır.

BARIŞ ÇİÇEĞİ GÜNEŞ İSTER Mİ?

Barış Çiçeği her ne kadar doğrudan güneş ışığına maruz kalmayı sevmese de gölge ortamlarda bulunmayı da sevmez. En uygun ortam aydınlık ve ortalama 10-28 derece arasındaki sıcaklığa sahip ortamlardır.

BARIŞ ÇİÇEĞİ HASTALIKLARI

Barış çiçeği, çiçek hastalıklarına karşı dayanıklıdır ancak iyi bakılmadığı takdirde yapraklarında kuruma ve sararma görülebilir. Barış çiçeğinin bir iki yaprağının kuruması bir sorun olduğu anlamına gelmez. Fakat aynı anda 7-8 yaprağının birden çürümesi çiçeğinizde bir sorun olduğunu gösterir.

Tüm bitkilerde olduğu gibi barış çiçeğinde de böceklenmeler, yanlış saksı değişimleri veya bakım hataları nedeniyle hastalık gelişebilir. Kırmızı örümcek, yaprak biti ve unlu bitler gibi zararlılar bu bitkide hastalık geliştirebilir. En yaygın bilinen hastalık ise Phytophthora Parasitica isimli fungal bir hastalıktır. Bu hastalık barış çiçeğinde enfeksiyona neden olabilir. Yağmur ve su sıçraması da bu hastalığın yayılmasına yol açar. Bu hastalıklardan ilaçlama ile kurtulabilirsiniz.

BARIŞ ÇİÇEĞİ NEDEN BOYNUNU BÜKER?

Barış çiçeği, çiçek hastalıklarına karşı dayanıklıdır ancak iyi bakılmadığı takdirde yapraklarında kuruma ve sararma görülebilir. Kırmızı örümcek, yaprak biti ve unlu bitlerin bulaşmasıyla yapraklarında sararma ve kuruma olabilir. Hatalı sulama ve yetersiz bakım bunların nedenlerinden biri olabilir. Böceklenme durumunda ise ilaçlama yapmak yararlı olacaktır.

SOLMUŞ BARIŞ ÇİÇEĞİ NASIL CANLANIR?

Barış çiçeğine uzun zaman su vermediğinizde yapraklarının boynu bükülmüş olarak bulabilirsiniz. Ancak bu şekilde bulduğunuz barış çiçeğiniz öldü diye düşünmeyin. Yapraklarını bir araya toplayarak bir ip yardımıyla bağlayın ve yarım saat süreyle suyun içerisinde bekletin. Bu şekilde bir gün beklettiğiniz barış çiçeğiniz tekrar eski haline dönecektir.

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