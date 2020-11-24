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'nün sözde " eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı

'de aralarında örgütün sözde " eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukatın da olduğu Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 10:42 Son Güncelleme: 24.11.2020 11:08 ABONE OL
FETÖ'nün sözde İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü 1. askeri yasak bölge yakınlarında 3 kişiyi yakaladı. İnceleme sonucu şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlılar Ö.Y. ve B.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen diğer şüpheli avukat E.Y'nin işlemleri devam ediyor.

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FETÖ'nün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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