Korkutan SON DAKİKA açıklaması: Anadolu'da koronavirüs sıçraması bekleniyor; Çünkü...

"YAN ETKİ SAPTAMADIK"

Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Ayşin Kılıç Toker de yaptığı son dakika açıklamasında 1,5 ay önce aşıyı gönüllü sağlık çalışanlarına uyguladıklarını anımsatarak, "Sağlık çalışanlarında herhangi bir yan etki saptamadık. Dün itibarıyla halktan gönüllülere uygulamaya başladık. Şu an için başvuru sayımız gayet güzel, sonuçlarının da güzel olacağını düşünüyoruz. İki gün içinde 20 kişi başvurdu." ifadelerini kullandı.

Henüz çocuk ve yaşlı grubunda yan etkiler çok netleşmediği için aşının 18-50 yaş arası kişilere uygulandığını, çok fazla ek hastalığı olmayan, sağlıklı kişileri tercih ettiklerini anlatan Toker, aşı öncesinde yaptıkları testle gönüllünün Kovid-19 geçirip geçirmediğini ya da virüslü olup olmadığını tespit ettiklerini de söyledi.