Korkutan SON DAKİKA açıklaması: Anadolu'da koronavirüs sıçraması bekleniyor; Çünkü...

Koronavirüs salgınında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gönüllülere uygulanmaya başlandığı açıklandı. Koronavirüste aşı ve tırmanışı engelleme amaçlı yeni tedbirlerin konuşulduğu günlerde uzman isimler tarafından önümüzdeki sürece dair kritik uyarılar da gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda çok önemli bir son dakika açıklaması da Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan geldi.
SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İSTANBUL RAHATLAYACAK ANADOLU'DA SIÇRAMA OLACAK
Prof. Dr. Kemalettin Aydın, virüsün kalabalık ortamlardan, yakın mesafeler ve maskesizlikten beslendiğini, bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının, ilk haftada vaka düşüşlerini sağlayacak kadar, gözle görülür bir olumlu sonucu olacağını söyledi. Ancak Aydın eldeki veriler ve pandeninin seyrine ilişkin İstanbul'u bir süre sonra rahatlatacağı müjdesini verse de Anadolu'da korkutan sonuçların gelişeceğini ve asıl eğilmek gereken konunun bu olduğunu belirtti.
BÜYÜK ŞEHİRLERDE İLK HAFTA DURAĞANA GEÇECEK İKİNCİ HAFTA DÜŞECEK
Prof. Dr. Aydın, "İstanbul başta olmak üzere tüm büyük şehirlerde vaka sayıları, ilk hafta durağana geçecek. İkinci haftada gerileme gözlenecek. Uzun masa sohbetlerini ortadan kaldıran her kuralın, olumlu sonuçlarını birlikte göreceğiz" diye konuştu.
ANADOLU İÇİN KRİTİK GÜNLER
Prof. Dr. Kemalettin Aydın, aralıktan itibaren toplumsal bağışıklığın devreye girmesiyle salgının yayılma hızında bir gerileme beklediklerini ifade ederek şu son dakika uyarılarını sıraladı: "Önümüzdeki ay, örneğin İstanbul'da bağışıklık oranı daha da artacak. Ancak Anadolu için aynısı söylenemez. Kış nedeniyle kapalı mekânlar kullanılmaya başlayacak.
SOBALI ORTAMLAR, AYNI ALANLARIN KULLANIMI ARTACAK VE...
Isınma problemi, sobalı ortamlar, aile fertlerinin aynı alanı kullanması, çalışanların dışarı çıkıp girmesi gibi sebeplerden özellikle yaşlı nüfusta hastalanma oranı artacaktır. Bu nedenle yaşlısı fazla olan Anadolu'da önlemler çok sıkı tutulmalı.
Son dakika: Yaşlılarda vaka sayısı ve ölümlerde artış görülebilir. Önümüzdeki 2 ay, bu iller ve bu kişiler için çok kritik. Ailelerin masabaşı yemek saatlerini ayırmaları, dışarıdan gelenler ile evde kalanlar şeklinde ikili sisteme geçmeleri doğru olur."
AŞI UYGULANMAYA BAŞLANDI
Diğer yandan Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı. Daha önce sağlık çalışanlarına uygulanan aşı, Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin üst katında oluşturulan klinikte gönüllülere yapılıyor. Nevşehir'den aşı olmak için gelen 49 yaşındaki Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir hastalığı bulunmadığını, insanlığa faydalı olmak adına gönüllülüğe karar verdiğini söyledi. İşi dolayısıyla kalabalık ortamlarda bulunduğunu belirten Özmen, "Örnek olmak, bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak öncülük etmek istedim. Aşı olmama rağmen tedbirlere uymaya devam edeceğim." dedi.
KATKI SAĞLAMAK İSTEYEN VATANDAŞ ÇOK
Emekli astsubay 45 yaşındaki Tuncer Akran ise Sağlık Bakanlığının Çin aşısının gönüllülere uygulanacağını duyurmasının ardından internet üzerinden başvurduğunu anlatarak yaptığı son dakika değerlendirmesinde "Yapılan çalışmalara bir nebze katkım olsun istedim. Gerek kendi sağlığım gerek başkalarının sağlığına bir faydam olsun istedim." diye konuştu.
Gönüllülerle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ramazan Benli ise aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Çin menşeli aşının daha önce sağlık çalışanlarına uygulandığını anımsatan Benli, şunları kaydetti:
"Faz-3 çalışması tamamlanan aşı, hastanemizde uygulanıyor. Aşı çalışmasında preklinik yani hayvan deneyleri daha sonra faz-1 yani dar alanda sınırlı insanla yapılan bir çalışma da bitti. İlacın etkinliği ve güvenliği ölçüldü. Faz-3 aşamasına geçtiğinde aşı artık güvenilirliğini kanıtlamış demektir. Faz-3'teki aşıda ilaç vücuda girdikten sonra oluşması istenilen etkiyi yapmış ve doz aralığı belirlenmiş, yan etki açısından da güvenilirliği kanıtlanmış kısma geçmiş demektir. Faz-3'te gönüllülerin bir kısmına ilaç veriliyor, bir kısmına ise aşıdan ayırt edilemeyen su gibi, ilaç olmayan bir sıvı veriliyor. Dolayısıyla bu karşılaştırmalı çalışma. Daha önce yapılan çalışmaların daha üstünde ve kanıt düzeyi daha yüksek. Faz-3'e geçince aşı piyasaya sürülüyor ve satışa sunuluyor."
"YAN ETKİ SAPTAMADIK"
Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Ayşin Kılıç Toker de yaptığı son dakika açıklamasında 1,5 ay önce aşıyı gönüllü sağlık çalışanlarına uyguladıklarını anımsatarak, "Sağlık çalışanlarında herhangi bir yan etki saptamadık. Dün itibarıyla halktan gönüllülere uygulamaya başladık. Şu an için başvuru sayımız gayet güzel, sonuçlarının da güzel olacağını düşünüyoruz. İki gün içinde 20 kişi başvurdu." ifadelerini kullandı.
Henüz çocuk ve yaşlı grubunda yan etkiler çok netleşmediği için aşının 18-50 yaş arası kişilere uygulandığını, çok fazla ek hastalığı olmayan, sağlıklı kişileri tercih ettiklerini anlatan Toker, aşı öncesinde yaptıkları testle gönüllünün Kovid-19 geçirip geçirmediğini ya da virüslü olup olmadığını tespit ettiklerini de söyledi.