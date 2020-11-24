Son dakika 'Efsane Cuma' uyarısı: Bunu yapan yanar, Süper cuması kabusa dönüşür

Alışveriş çılgınlığında son dakika uyarısı. Türkiye'de alışveriş çılgınlığı olarak bilinen efsane, şahane ya da süper Cuma ismi verilen indirim gününde internetten 2 milyar liralık satış bekleniyor. Ancak bu alışverişi yapacak olan vatandaşlardan kritik konulara dikkat etmeyenlerin efsane cuması kabusa dönüşebilir. İşte tam da bu noktada işin uzmanından son dakika uyarıları geldi. SABAH'ın edindiği bilgi ve uyarılar bu hafta süper cuma konusunda indirimli alışveriş yapmak isteyen vatandaşların rehberi olacak.