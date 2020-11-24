SON DAKİKA... İYİ Parti'deki skandalda 5 itiraf 5 yalan

SON DAKİKA HABERİ... CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın "Herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur" şeklindeki sözlerini yalanlayan delil niteliğinde yeni açıklamalar ortaya çıktı. "Anayasa çalışmamız yok" diyen Meral Akşener'in geçen yıl, "24 Haziran'dan itibaren yürüttüğümüz bir anayasa taslak metnimiz var" dediği,Lütfü Türkkan'ın ise "CHP'li bir isim anayasa hazırlamak için bize mail attı" ifadelerini kullandığı belirlendi. Nuri Okutan, Şenol Sunat ve Aytun Çıray gibi isimlerin de anayasa planlandığını doğrulayan sözler kullandığı ğrenildi.