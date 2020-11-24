Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika yerli aşı müjdesi: 'Güzel haberlerini vereceğim' diyerek duyurdu!

Sosyal medya hesabından yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Koca, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var." ifadelerini kullandı