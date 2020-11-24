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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika müjdesi: 'Güzel haberlerini vereceğim' diyerek duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 07:26 Son Güncelleme: 24.11.2020 07:27 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika yerli aşı müjdesi: 'Güzel haberlerini vereceğim' diyerek duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandığını ve şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmediğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Koca, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var." ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanlığından son dakika aşı açıklaması! Önce onlara yapılacak...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika yerli aşı müjdesi: 'Güzel haberlerini vereceğim' diyerek duyurdu!
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