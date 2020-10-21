Ssağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! Önce onlara yapılacak...

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını sonrası artan aşı talebi ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, aşı stoklarını artırmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi. İnfluenza aşısının öncelikle yapılacağı gruplar da Bakanlık tarafından duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

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