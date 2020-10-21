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Ssağlık Bakanlığı'ndan açıklaması! Önce onlara yapılacak...

koronavirüs endişesi nedneiyle talep patlaması yaşanan grip ve influenza aşısı ile ilgili açıklaması yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, geçen yıllara oranla çok daha fazla talep edildiği belirtildi. Yeni aşılar için de görüşmelerin sürdüğü bildirilen açıklamada, aşının öncelikle risk gruplarına yapılacağı duyuruldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:06 Son Güncelleme: 21.10.2020 16:13 ABONE OL
Ssağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! Önce onlara yapılacak...

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını sonrası artan aşı talebi ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, aşı stoklarını artırmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi. İnfluenza aşısının öncelikle yapılacağı gruplar da Bakanlık tarafından duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

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Ssağlık Bakanlığı'ndan son dakika aşı açıklaması! Önce onlara yapılacak...
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