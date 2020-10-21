Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması! Vatandaşlar risk durumunu nasıl öğrenecek? | Video

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı hakkında falş açıklama! Vatandaşlar nasıl grip aşısı olacak? Grip aşısı sadece 'Reçetem' üzerinden nasıl yazılacak? Grip aşısı olmak isteyenler nereye başvuracak? İşte Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı grip aşısı açıklamasının detayları...