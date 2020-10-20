Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Ermenistan hattı ve koronavirüs konularının masaya yatırıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Doğu Akdeniz'i kapsayan etki alanı mücadelesinde Türkiye'nin gösterdiği duruşa Kıbrıslı Türkler de sahip çıkmıştır.

Tüm Kıbrıslı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Tatar'a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye tüm imkanları ve gücüyle Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edecektir.

DOĞALGAZIN HER METREKÜPÜ BU MİLLETİN REFAHI, HUZURU, GELECEĞİ İÇİN KULLANILACAKTIR

Fatih gemimizin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında çalışmalarını tamamladı. Fatih Sakarya gaz sahasındaki Türk Ali 1 kuyusunda sondajlara başlayacak. Bir asrı aşkın süredir hidrokarbon kaynaklarına arayışını sürdüren Türkiye nihayet sonuç elde edebilmiştir. Pekçok toplumun böylesine ağır maliyetle elde ettiği zenginliğe bizim çalışırak, emek vererek, alın teri dökerek sahip oluşumuz en az kaynağın kendisi kadar önemlidir.

Gazın sisteme verilmesiyle milletimiz bu hizmete daha hesaplı ulaşma imkanı elde edecektir. Buradan elde edilecek kazancın her kuruşu yine milletimiz için harcanacaktır.

Dün İbn-i Haldun Üniversitesi'ne ait külliyenin açılışı münasebetiyle bu siyaset bilimci, devlet adamını hayırla yad etme imkanını bulduk. İbn-i Haldun'un 600 yıl önce 'coğrafya kaderdir' analizi asırlara sari bir sözün önemini ortaya koyar.

Türkiye bir yanı Avrupa'ya bir yanı Asya'ya bir yanı Afrika'ya uzanan kıtaları birbirinden ayıran Akdeniz ve Karadeniz gibi iki kadim coğrafyayı birbirine bağlayan tam merkezde yer alıyor.

Tarih kitaplarının yeniden yazılmasını gerekterecek öneme sahip en eski yapı topluluğu Şanlıurfamızda Göbeklitepe'de bulunuyor. Tarihin en eski anlaşmaları, paraları, su kanalları, ticaret yolları, farklı inançlara ait ibadet yerleri hep bizim ülkemizin sınırları içindedir. Türkiye tüm bu fotoğraf içinde istikrarı ve gücüyle adeta, barış, huzur, güven ve refah adası olarak kararlılıkla hedeflerine yürümeyi sürdürüyor.

Terör örgütlerinin saldırılarından, darbe girişimlerine, ekonomik tuzaklardan siyasi dışlama gayretlerine kadar her yöntem devreye sokuldu. Tüm oyunları bozmayı başardık. Uluslararası kuruluşların, güya demokrasi bayraktarı ülkelerin çoğu ülkemize karşı sergiledikleri çifte standartlarıyla gerçek yüzlerini ortaya koydular.

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ilgi alanarı doğrudan veya dolaylı şekilde müdahil olduğu hususlar tabii olarak genişlemektedir. Mazlumun, mağdurun, hakkın, adaletin yanında dimdik yer almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Balkanlardan Kafkaslara, Asya'dan Afrika'ya kadar her coğrafyada gözünü ve kalbini bize yöneltmiş olan her kardeşimizin yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz.

Libya'da bir darbecinin ülkeyi göz göre göre parçalamasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle ve imkanlarımızla destek verdik, vereceğiz. Coğrafyanın bize yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız.

VATANIMIZA UZATILAN HER ELİ KIRACAĞIZ

Bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vaz geçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza uzatılan her eli kıracağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü sürekli güçlendireceğiz. En büyük güç kaynağımız milletimizin, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak bize verdiği destekdir.

Ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah ulaştıracak, evlatlarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakacağız. Terör örgütlerin küresel düzeyde artan saldırıları ve koronavirüs tüm dünyada panik haline yol açtı.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR:

KORONAVİRÜS VAKALARI

Toplantıda son dönemde artan koronavirüs vakalarının da masaya yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile önlemler daha sıkılaştırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

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ERMENİSTAN SALDIRILARI

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları da toplantının ana gündem maddelerinden olacak. Azerbaycan'a verilen destek, Ermenistan'a karşı uluslararası hukuktan doğan hakların da görüşülmesi bekleniyor.