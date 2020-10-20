Başkan Erdoğan: "Türkiye tüm imkanları ve gücüyle Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edecektir" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, "Türkiye tüm imkanları ve gücüyle Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'i kapsayan etki alanı mücadelesinde Türkiye'nin gösterdiği duruşa Kıbrıslı Türkler de sahip çıkmıştır" dedi.

Erdoğan, "Tüm Kıbrıslı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Ersin Tatar'a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye tüm imkanları ve gücüyle Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.