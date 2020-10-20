Başkan Erdoğan: "Bayrağımıza, ezanımıza uzatılan her eli kıracağız" | Video
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Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyanın muhtelif birçok yerinde mazlumun ve haklının yanında olduklarını belirten Başkan Erdoğan, Azerbaycan'a verilen tam desteği bir kez daha vurguladı. Başkan Erdoğan, ''Bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza uzatılan her eli kıracağız.'' ifadelerini kullandı.