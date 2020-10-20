Başkan Erdoğan'dan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar | Video

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yerli aşı ve yüz yüze eğitimle ilgili önemli duyurular yapan Başkan Erdoğan, toplantıda alınan kararları açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları.