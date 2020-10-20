Son dakika: İYİ Parti'de FETÖ - HDP krizi! 'Akşener o görüntüleri yayınlatsın dediklerim doğru değilse istifa ederim'

Son dakika haberi: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, açıklamaları siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Özdağ, İYİ Parti İStanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu açık açık FETÖ'cü olmakla suçladı. Özdağ'ın, 'İstanbul İl Başkanı FETÖ'cüdür' sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt gecikmedi. Akşener, "Milletvekili hür iradeleriyle fikirlerini belirtmeleri partimiz için çok önemli. Şimdi ilginç olanı ölçü kaçsa da bu fikirlerine saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Bunu söyleyen çok büyük bir yalancıdır. Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak" dedi. Akşener'in sözleri sonrası parti içi iyice hareketlendi. Siyasetin sıcak gündemi hakkında İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YILDIRIM: TOPLAMA BİR PARTİ, KİMİN NE OLDUĞUNA BAKMADILAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İYİ Partili Özdağ'ın iddiası ile ilgili, "İYİ Parti denilen parti toplama bir parti. Parti kurmak için sağdan soldan topladılar, kimin ne olduğuna bakmadılar. FETÖ ile adı anılan partinin çaycısı değil, ocakcısı değil. İstanbul İl Başkanı FETÖ'cü diyor. Bunu söyleyen de :Genel Başkan Yardımcılığı yapmış, İstanbul Milletvekili, beraber siyaset yapmışlar. Doğru mudur, değil midir? Bir şey diyemeyiz. Doğru mudur, doğrudur. Ama testi çatladı. Bundan sonra daha fazla su sızdıracak." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN İYİ PARTİYE SALDIRI İDDİASINA SERT YANIT

Akşener'in partiyi hedef alıyorlar sözlerine tepki gösteren Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Siz 16-17 vekili yok sayıyorsunuz. Teşkilatın dağıttığı bir liste varsa, tasfiyeye başlıyorsunuz. Daha dün parti kurdunuz, bugün tasfiye yapıyorsunuz. Kimin FETÖ ile kimin başka yerle bağlantısı var, ortaya dökülüyor. Bu kavga büyüyecektir. Kimsenin saldırmasına gerek yok, bunlar kendilerine yeter.

Kamuoyu yoklamalarını referans göstermek bunların adetidir. Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman Akşener, yüzde 30'du. Sandığa bakarım ben, yüzde 7 aldı. Anketler manipülasyon yapıyor. İYİ Parti'nin yükseldiği falan yok, bir siyaset mi geliştirdi İYİ Parti. Millet İttifakı dağılmaya başladı.

ÖZDAĞ İHRAÇ EDİLİRSE MHP'NİN KAPISI AÇIK MI?

İYİ Parti'den ihraç edilmesi beklenen Özdağ ile ilgili yaklaşımlarını da aktaran Yıldırım, " İYİ Parti, Özdağ'ı ihraç edebilir mi? Zor, etsinler de görelim. Bizi ilgilendirmez, kendi mücadelelerini kendileri yapıyorlar." dedi.

İYİ PARTİ'Yİ TOPA TUTARAK İSTİFA EDEN İSMAİL OK'TAN ÇARPICI SÖZLER

Özdağ'ın, 'İstanbul İl Başkanı FETÖ'cüdür' sözlerini değerlendiren İsmail Ok, dikkat çeken ifadeler kullandı. Ok, "İYİ Parti ile ilgili aylardır konuşmuyorum, yine İYİ Parti özelinde konuşmayacağım." diyerek şöyle konuştu:

Ümit Özdağ, ile ilgili şunu söylemek isterim. Türk kamuoyunda yakinen tanınan, Türk Milliyetçiliği özelliği ile gayri milli unsurlarla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar veren unsurlar ile fikri ve siyasi anlamda mücadele eden çok kıymetli bir vatan evladıdır. Ümit Özdağ bir şeyi söylüyor ise bilgisi ve belgesi vardır elinde.

"AKŞENER ÜLKÜCÜLERİ AŞAĞILAYAN BİR KONUŞMA YAPTI"

İsmail Ok, İYİ Parti ile HDP yakınlaşmasına değindi, parti içinde Milliyetçi kanadın sindirildiğine vurgu yaptı.

İsmail Ok şöyle konuştu:

Başkanlık divanında Sayın Akşener'e yönelttiğim bir soru vardı. Bu da basına kapalı bir toplantı olduğu için sadece İYİ Parti basın bürosu tarafından görüntülü ve sesli olarak kaydedilmişti.



Biz CHP'nin ortağıyız, CHP de HDP ile ortak. Bu kamuoyunda herkes tarafından görülüyor ve kimse de inkar etmiyor. CHP ile HDP arasındaki ortaklık beni rahatsız ediyor. Benim şahsım tarafından kabul edilemez ve devam ettirilemez, bu konuda partinin görüşü nedir diye sorduğumda, Akşener önce beden dili olarak gayet rahatsız oldu. CHP HDP ortaklığı yoktur demediği gibi, 'Bundan rahatsız bir ülkücü bile yok, bir tek siz varsınız' gibi bir yanıt verdi. Ülkücüleri aşağılayıcı bir konuşma yaptı. Bugün de dikkatimi çekti, ayrıldığımda da dikkatimi çekti, 28 Şubat'a 97'lere, 98'lere gönderme yaptı. '28 Şubat'ta görmüşsünüzdür bu filmi, partimize operasyonlar var' dedi.

"AKŞENER SORDUĞUM SORUYU VE CEVABINI YAYINLATSIN, İSTİFA EDERİM"

Sayın Akşener'e net ve açık şekilde, Biz CHP'nin ortağıyız, CHP de HDP ile ortak, bu beni rahatsız ediyor. Benim şahsım tarafından kabul edilemez ve devam ettirilemez dediğimde, yapılan kaydı basına versin. Benim dediklerim doğru değilse, ben milletvekilliği görevimden istifa edeceğim. Akşener, gerçekten yerli ve milli ise bana Başkanlık Divanı'nda verdiği cevabı basına versin. Bir talimatı yeter.

"ONLARI AKŞENER GETİRDİ İSE AKŞENER 28 ŞUBATÇIDIR"

Akşener, bugün yaşanan olayları değerlendirirken, partiye saldırı yapıldığını öne sürmüştü. Akşener, 1997 ve 1998 yıllarını hatırlatmış, 'Bize saldırmalarını bekliyorduk' demişti. Akşener'in sık sık 28 Şubat'ın gölgesine sığındığını söyleyen İsmail Ok, "Sayın Akşener'e bir soru daha sorarak, kimin 28 Şubat'ın devamı olduğunu kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Sayın Akşener, Denge denetleme ağı denilen, ne idüğü belirsiz, birtakım sözde sivil toplum örgütlerinde görev yapanları operasyonel faaliyetlerle partinin kilit noktalarına kim getirmiştir. Bu getirdiği kişiler o zamanın ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile basına kapalı 1.5 - 2 saat toplantı yapıyorlar. Sözde sivil toplum örgütü temsilcileri bir dosya iletiyorlar. Bırakın sivil toplum örgütü yöneticilerini milletvekili ve bakan hatta bazı başbakanlar bile ABD Başkan Yardımcısı ile görüşemiyor. Türkiye, ABD'nin eyaleti oldu da bizim mi haberimiz yok? Böyle insanlar partinin kuruluşunda olmamasına rağmen paraşütle partinin tepesine getiren Akşener değil mi? Akşener, ondan sonra 'Partime operasyon yapılıyor' gibi söylemler ile ucuz politikacı edası ile bu olaylaırn üstünü kapatamaz. Eğer sözde sivil toplum kuruluşlarındaki bu kişileri partinin kilit noktalarına getiren Akşener değilse, getirenler 28 Şubatçıdır. Ama Akşener getirdi ise Akşener 28 Şubatçı olmuyor mu? Bunun altını özellikle çiziyorum." dedi.

AKŞENER'İN PARTİYE OPERASYON ÇEKİYORLAR İDDİASINA TEPKİ: OPERASYONU AKŞENER ÇEKİYOR

Akşener'in parti içinde kilit noktalara getirdiği isimlere dikkat çeken Ok şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener hanımefendi, Türk damarı çok güçlü bir ekip tarafından kurulan İYİ Parti'yi kendi yaptıkları operasyonlarla bir takım emperyal emelleri olan, kökü, dışarıda dalı budağı içerde olan kişiler İYİ Parti'yi maalesef dönüştürmeye çalışmakta. Bu durumu ilgili toplantılarda direk yüzüne söyleyen kişileri, 28 Şubatçı gibi, partiye operasyon yapan kişiler gibi göstermesini kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Bu kökü dışarıda, dalı budağı içeride olan kişinin basına demeçleri var. Türkiye'yi asimilasyon yapmak ile suçluyor. Türkiye'yi asimilasyon ile suçlayanlar kimler, Ermeni diasporası, ABD'si, emperyal güçler ve onların yerli işbirlikçileri... Bunları partinin en kritik noktalarına getiren kişi yerli ve milli olacak, biz gayri milli olacağız. Buna gülerler.

"İYİ PARTİ'NİN İÇİNDEKİ DURUM YERLİ VE MİLLİCİ OLANLAR İLE DIŞARIDAN EMİR VE TALİMAT ALARAK HAREKET EDENLERİN MÜCADELESİDİR"

Meral Akşener'in partiye operasyonel şekilde getirdiği gayri milli kişilere karşı çıkanları kötüleyerek küçültmeye çalışıyor. Altın çamura düşmekle değer kaybetmez. Meral Akşener hanımefendi, kendinin içinde bulunduğu durumu içinden çıkılmaz hale getiriyor. Bizleri 28 Şubatçı olmakla suçlarken, bizler partiye bir tane az önce de bahsettiğim sivil toplum kuruluşlarından kişi getirmiş miyiz? Biraz önce bahsettiğim tipleri Akşener kendi mi getirdi, emperyal güçler mi dikte etti? Bunlar parti içinde milli unsurları rahatsız ediyor. İYİ Parti'deki durum, yerli ve millici olanlar ile, dışarıdan emir ve talimatlar ile hareket eden, onların istikametinde partiye yön vermeye çalışan, en başında Akşener'in bulunduğu yapı ile mücadeledir.

"İYİ PARTİ'DEKİ TÜRK DAMARINI TEK TEK SİNDİRİYORLAR"

Ümit Özdağ'ın ihraç edilip edilmeyeeği sousuna yanıt veren Ok, "Ümit Özdağ'ın özelinde değil de genel olarak söylersem" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Orada ciddi bir Türk damarı var. Bunları sindire sindire, yavaş yavaş, kamuoyunun sindireceği şekilde yapıyorlar. Toplu şekilde yapmıyor. Daha önceden planlanan kurgulanan projeyi adım adım hayata geçiriyorlar.

Başkanlık Divanı'ndanki HDP isyanına parti içindeki birçok kişinin sessiz kaldığını ifade eden Ok, Akşener'in bu durum sonrası cesaretlendiğine değindi, "Toplantıda arkadaşların birçoğu, ağzını açmadı, içinden buğz etti. Bu da Akşener'i cesaretlendirdi. Arkadaşlarmın konudan rahatsız olduğunu biliyorum ama ses çıkarmamaları sonucunda bugünlere geldik. O gün bir vekil arkadaşımız konuşmamdan rahatsız oldu. 'Uç yorum' olarak değerlendirdi. O gün susanlar tasfiye edilmekten kurtulamayacaklar." dedi.

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"SÖZDE ÇARŞAF LİSTE İÇİNE BLOK LİSTE YERLEŞTİRDİLER"

Liste geçen yıl da yapıldı. Sözde çarşaf liste adı altında, çarşaf liste içine blok liste yerleştirildi. Bu numaralar arasına oy verilecek denildi. Geçen sene gizli saklı yapılmaya çalışıldı, bu sene alenen yapıldı. Artık her geçen gün, ağzında demokrasi, bakın çarşaf liste falan, bunların hepsi bir tiyatro. İYİ Parti kuruluşu itibarıyla iddialı, yerli milli ilkeleri ile ortaya çıktı. Bir taraftan Sayın Akşener diyor ki, HDP'yi PKK'nın yanına yerleştiriyorum diyor. Ama senin PKK'nın yanına yerleştirdiğin parti ile ortağın ortak. Sen buna bir şey demiyorsun. Türk milleti bunu değerlendiriyor. Duruşunu değiştirmeyen insanlar buna tepki veriyor. Bunları da birer ikişer harcıyorlar.

NE OLMUŞTU?

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı. Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" demişti.

KAVUNCU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Kavuncu, Özdağ'a, "Büyük bir üzüntüyle ve öfkeyle dinledim. Hukuk katliamı yapıldı orada. Kongre sürecinden sonra tartışılan konularla ilgili olarak ben özellikle sosyal medya ya da başka bir yerde herhangi bir beyanatım olmadı. Davaya partiye zarar verecek bir tartışmayı hiç bir zaman sağlıklı bulmadım. Ben yarın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. İstanbul kongresinde kendisinde taraf oldu, madem 3 yıldır böyle bir endişesi vardı, biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözdük. Bu ülkede adalete hukuka güvenmekten başka çaremiz yok" sözleri ile yanıt verdi.

AKŞENER: HDP İLE YAKINLAŞMA İDDİASI BÜYÜK BİR YALAN

Akşener, "Doğru Yol Partisi'nde (DYP), genel başkan yardımcılığı ve bakanlık görevinde bulunduğu 1997-1998 yıllarını hatırlatarak, "O dönemde 43 milletvekilinin DYP'den hangi şartlarda nasıl ayrıldığını biliyorum. Türkiye'ye nelere mal olduğunu da biliyorum. Şimdi ilginç olan Sayın Ümit Özdağ'ın, Sayın Aytun Çıray'ın, ölçü kaçsa da fikirlerine saygı duydum. Grev ve protesto eylemlerine de saygı duydum. Benim konuştuğum grup toplantısına katılmamalarına da saygı duydum. Ama Sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Birden kendimi 1997 ve 1998'lerde hissettim. Şimdi Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarını, attığı tweet üzerinden baktığımızda elbette başka bir gözle izleyeceğiz, bundan sonra olacakları. Biz partimize bir saldırı olacağını bekliyorduk elbette; çünkü araştırma şirketleri de 13-15 arasında sonuçlar bulunca, kış kışlığını her zaman yapar onu biliyorduk, şimdi bakacağız" ifadeleri ile saldırı olduğunu ima etmişti.

Akşener, İYİ Parti'nin HDP ile yakınlaştığı iddiasına da, "Büyük bir yalandır, bunu söyleyen yalancıdır" yanıtını verdi.

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