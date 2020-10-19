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Gazetesi yazarı Ümit Özdağ'ın itirafını değerlendirdi! "Siyasi tarihte böyle bir açıklama ilk kez yapıldı"

İYİ Parti , katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'cü olduğunu açıkladı. Gündeme bomba gibi düşen bu demeç sonrası A Haber’de bu kritik konu masaya yatırılırdı. Gazetesi Yazarı Doç. Dr. , Ümit Özdağ’ın bu açıklamalarını Memleket Meselesi programında yorumladı. Siyasi tarihte böyle bir açıklama ilk kez yapıldığını vurgulayan Yalçın, “Özdağ net ve somut bir tavır sergiledi. İYİ Parti’nin içerisinde bu ciddi anlamda tartışma konusu haline gelecektir” dedi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 22:51 Son Güncelleme: 19.10.2020 23:13 ABONE OL
SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın Ümit Özdağ'ın FETÖ itirafını değerlendirdi! Siyasi tarihte böyle bir açıklama ilk kez yapıldı

İYİ Partili İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyon programında FETÖ itirafında bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etti. SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, bu flaş gelişmeyi A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirdi.

SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın: "Siyasi tarihte böyle bir açıklama ilk kez yapıldı" | Video

İYİ PARTİ'Lİ ÜMİT ÖZDAĞ'DAN FETÖ İTİRAFI
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'n sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan İYİ Partili Ümit Özdağ, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı.

BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜDÜR'
Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

'MERAL AKŞENER'İN HABERİ VAR'
Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyledi

İYİ Parti'li Ümit Özdağ'dan flaş itiraf! "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ'cüdür!" | Video

Son Dakika Haberi: İYİ Partili Ümit Özdağ, İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu açıkladı

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SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın Ümit Özdağ'ın FETÖ itirafını değerlendirdi! "Siyasi tarihte böyle bir açıklama ilk kez yapıldı"
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