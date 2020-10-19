SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın: "Siyasi tarihte böyle bir açıklama ilk kez yapıldı" | Video

İYİ Partili İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyon programında FETÖ itirafında bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu itiraf etti. SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, bu flaş gelişmeyi A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirdi.