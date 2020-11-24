SON DAKİKA... Ünlü iş adamı kaldığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş

SON DAKİKA... Ünlü iş adamı Moiz Mitrani, sahibi olduğu finans şirketi için kiraladığı villanın kirası ve aidatını ödemeyince ev sahibi ile tartıştı. Villayı terk eden Mitrani, giderken evde bulunan elektrik prizinden, yerdeki parkeye kadar götürünce ev sahibiyle mahkemelik oldu. Soruşturma kapsamında iş adamının kiraladığı villada taşınmaz olarak bulunan malzemeleri yanında götürdüğü ve bu kapsamda ev sahibini 42 bin 800 liralık bir zarara uğrattığını tespit etti. Savcılık soruşturma sonunda Moiz Mitrani hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.