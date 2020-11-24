Küçük yaşta kandırılıp dağa götürülen terörist, seneler sonra kaçarak PKK'nın pençesinden kurtuldu.

Teslim olan terörist örgüt içinde yaşanılan tüm gerçekleri A Haber'e anlattı.

Teslim olan PKK’lı teröristten A Haber'e şoke eden HDP itirafı | Video

Teröristin ifadelerinde "HDP'ye gittik, bizi kuryeler aldı, dağa götürdü. Aileni öldürürüz diye tehdit ettiler. PKK ve HDP'liler kamufle olup bizi kandırdı" ifadeleri dikkat çekti.

Terör örgütü PKK'nın küçük çocukları nasıl ağına düşürdüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

Terörist, ailesini evlat nöbetinde gördükten sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.