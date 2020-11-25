Son dakika: Kritik uyarı! 'Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir'

13 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE DEPREM EĞİTİMİ VERİLDİ

Toplanma alanlarının medyada çok tartışıldığını ifade eden Güllüoğlu, "İstanbul'da 3 bin 20, Ankara'da 1715, İzmir'de 1646 olmak üzere Türkiye genelinde 18 bin 925 toplanma alanı belirledik. Bünyemizde 93 bin çadır, 196 bin yatak ve 182 bin battaniyemiz var. İstanbul'a da 500 konteyner yerleştirdik. 13 milyondan fazla kişiye de deprem eğitimi verdik." dedi.

Güllüoğlu, risk azaltıcı önlemlerin öncelenmesi, afet riskinin azaltılması kanunu çıkarılması, DASK katılımcılığının artırılması, DASK dışı afet sigortacılığının teşvik edilmesi ve yeni bir finansman modelinin oluşturulmasını talep etti.

İzmir'deki depremin büyüklüğüne ilişkin açıklanan oranların farklılığının, tamamen teknik ve bilimsel verilerle ilgili olduğunu ifade eden Güllüoğlu, bu konuyu Kandilli Rasathanesi ile de görüşüp, tartıştıklarını, depremin büyüklüğünü düşük göstermek gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını vurguladı.