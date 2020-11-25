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SON DAKİKA HABERİ: corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, 'de 25 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 20:14 Son Güncelleme: 25.11.2020 20:22 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte 25 Kasım koronavirüs tablosu

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 25 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 25 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

25 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 164.547
VAKA SAYISI:.28. 351
VEFAT SAYISI: 168
İYİLEŞEN SAYISI:3.911

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 162.231
HASTA SAYISI: 7.381
VEFAT SAYISI: 161
İYİLEŞEN SAYISI: 3.678

"DESTEĞİNİZ ŞART"

Sağlık Bakanı Koca: "Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart."

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte 25 Kasım koronavirüs tablosu
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