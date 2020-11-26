Son dakika | Boğaziçi'nden İBB'ye yalanlama! Laboratuvar Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle inşa ediliyor

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Kandilli Rasathanesi Kampüsü'ne yapı laboratuvarı kuracağız. İhalesi sonuçlanan laboratuvar, yaklaşık 13 milyon TL'ye inşa edilecek" duyurusuna "Bilgi yanlış" açıklaması yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nce dün yapılan açıklamada "İnşası başlayan yapı laboratuvarı, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli Kampüsü'nde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edilen yatırım bütçesi kapsamında inşa edilmektedir" denildi. İşte açıklamanın detayları:

*İBB'nin 19 Kasım'da yayınladığı basın bülteninde "İBB ile protokol imzalayan Boğaziçi Üniversitesi arasında imzalanan protokol sonrası kurulacak yapı laboratuvarının ihalesi yapıldı" ifadesine yer verilmiş ve "Yapı Laboratuvar Binası İBB, Boğaziçi Üniversitesi ve Edinburgh Üniversitesi'nin paydaşı olduğu Yarının Şehirleri projesi kapsamında inşa edilecek" şeklinde yanlış bir açıklamada bulunulmuştur.

*Bültende de ifade edildiği gibi İBB ve Boğaziçi Üniversitesi arasında Yarının Şehirleri projesi kapsamında işbirliği ile veri paylaşımı ve kullanımına dair protokol, Birleşik Krallık Araştırma Enstitüsü (UKR) tarafından oluşturulmuş olan küresel Zorluklar Araştırma Fonu (GCRF) kapsamında bir projenin parçası.

ÇALIŞMALAR KRDAE TARAFINDAN KOORDİNE EDİLİP YÜRÜTÜLECEK

*Edinburgh Üniversitesi tarafından koordine edilen 'Yarının Şehirleri Projesi' çerçevesinde yürütülecek çalışmalar kapsamında, İstanbul genelinde yürütülecek tüm faaliyetlerde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 'Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı'(KRDAE) tam yetkili. Çalışmaların tümü KRDAE tarafından koordine edilip yürütülecek.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

*Kandilli Kampüsü'nde inşası başlayan Yapı Laboratuvarı için "Yarının Şehirleri" projesinden herhangi bir maddi destek sağlanmamıştır ve ifade edilenin aksine söz konusu protokolün bir parçası değildir.

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİYLE İNŞA EDİLİYOR

*İnşası başlayan Yapı Laboratuvarı, Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli Kampüsü'nde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edilen yatırım bütçesi kapsamında inşa edilmektedir.

*Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün araştırma ve deneysel çalışmalarında kullanılacak olan yapı laboratuvarının çıktılarının ülkemize ve şehrimize olduğu kadar bilim dünyasına ve Yarının Şehirleri projesine de değerli katkıları olması beklenmektedir.

Açıklamada gösterilen hassasiyet sonrasında İBB web sitesinden haber kaldırıldığına da yer verilerek "Ancak aynı haber ilk haliyle veya değiştirilmiş biçimde çok sayıda yazılı medya, dijital medya ve sosyal medya yayınında ve İBB'nin 19 Kasım tarihli resmi Twitter mesajında yer almaya devam ettiğinden bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur" denildi.