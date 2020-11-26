SON DAKİKA | AK Parti'den 'Akıncı Üssü Davası' açıklaması: Teröristler hak ettikleri cezayı aldı

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün adaletin verdiği karar çok önemli bir aşamadır. Darbeci terörle mücadelemiz sürecektir. Darbeci terörü bir kere daha lanetliyoruz. Şehitlerimize rahmet olsun. Gazilerimize şükranlarımızla.." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde

Darbeci teröristler milli iradeyi ortadan kaldırmak ve egemenlik haklarımızı başka odaklara devretmek için tarihin en ağır ihanetlerinden birine giriştiler. Milletimiz kanıyla ve canıyla bu darbeci terörü durdurdu. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile tüm Türkiye darbeye direndi.

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TÜRKİYE DÜŞMANI SAPIK BİR ANLAYIŞ

Darbe girişiminin durdurulmasından sonra bu ihanet şebekesinin hukuk önünde hesap verme süreci başladı. Bu sinsi ve tehlikeli terör örgütü her türlü yabancı odağın emrine girmeye hazır, tamamen Türkiye düşmanı sapık bir anlayışa sahip.

TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEK İÇİN HER TÜRLÜ İHANETİ ÖRGÜTLEMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye düşmanı bu yapı, insanlık düşmanı ideolojisini son derece sinsi yöntemlerle yaymaya çalışıyor. Kendini başka yüzlerin arkasına saklamayı biliyor. Çeşitli ülkelerde Türkiye'ye zarar vermek için her türlü ihaneti örgütlemeye devam ediyor.

ADALETİN VERDİĞİ KARAR ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMADIR

Bu ihanet şebekesi ile mücadele etmek vatanseverliğin en önemli gereklerindendir. Bugün adaletin verdiği karar çok önemli bir aşamadır. Darbeci terörle mücadelemiz sürecektir. Darbeci terörü bir kere daha lanetliyoruz. Şehitlerimize rahmet olsun. Gazilerimize şükranlarımızla..

ADALET BAKANI GÜL: HUKUK VE DEMOKRASİNİN KAZANACAĞINDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk yargısının darbeci hainlerden hesap sormaya devam ettiğini belirterek, "Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, Twitter hesabından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Türk yargısının darbeci hainlerden hesap sormaya devam ettiğini kaydeden Gül, "Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.