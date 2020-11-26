SON DAKİKA... Türkiye'nin beklediği gün geldi: Alçak saldırının hesabı bugün kesiliyor

HULUSİ AKAR REHİN ALINDI

Darbe girişimi sırasında Ankara'da 11 pilot F-16 uçaklarını kullanarak bombalı eylem gerçekleştirdi. Akıncı Üssü'nden kalkan bu uçakların bombalı saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti. O gece 77 kişiyi şehit eden darbeciler tarafından, dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi, günler öncesinden hazırlanan Akıncı'daki mahzenlerde rehin tutuldu.

6.5 TON BOMBA KULLANILDI

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından halkın üzerine her biri 500 kiloluk 13 bomba attı. Toplamda 6.5 ton olan bombalardan 1'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı kavşağına, 5'i Gölbaşı Türksat tesislerine, 3'ü TBMM'ye, 1'i Gölbaşı Özel Harekat Havacılık Dairesi'ne, 1'i Gölbaşı Özel Harekat binasına, 1'i Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atıldı.

DARBENİN SIR KUTUSU: ADİL ÖKSÜZ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adliyeden çıktığı tarihten bu yana aranan firari sanık Adil Öksüz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasındaki eylemlerinin 'sır kutusu' olarak biliniyor. 1 Eylül 2016'da yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Öksüz'ün hakkında "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer aldığı açıklandı. Yakalanmasını sağlayana 4 milyon liraya kadar ödül konulan Öksüz'ü arama çalışmaları devam ediyor.

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DARBEYİ YÖNETEN SİVİL İMAM KEMAL BATMAZ

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye gittiğini, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğünü ve darbeyi yöneten isimler arasında olduğunu belirlendi. FETÖ'nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Kaynak Holding'te üst düzey yönetici olan Kemal Batmaz'ın Adil Öksüz ile birlikte Akıncılar Üssü'nde darbeyi yönettiği belirtiliyor.

YARGILAMA BİN 198 GÜN SÜRDÜ

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava 1 Ağustos 2017'de başladı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik salonda görülen karar duruşmasında mahkemeye başkanlığı Selfet Giray yaparken Ömer Ünal ve Erhan Karakaya ise üye hakim olarak kürsüde yerini alacak. Adnan Gümüş ise duruşma savcısı olarak görev yapacak.