SON DAKİKA... Türkiye'nin beklediği gün geldi: Alçak saldırının hesabı bugün kesiliyor

Büyük FETÖ davasında son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü ile ilgili 11 Ağustos 2017'de başlayan davada artık sona gelindi. FETÖ'nün "sivil imamlar"ı ile Ankara'da birçok noktayı bombalayan örgüt üyesi pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 FETÖ'cü sanığın yargılandığı davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği son dakika kararını bugün açıklayacak. Savcı edinilen bilgiye göre dosyada sanıklar için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İşte detaylar;
SON DAKİKA SAVCI 79 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ
Savcı Adnan Gümüş, darbe girişimini yöneten ve Pensilvanya ile görüştüğü belirtilen sivil imamlar ve darbeci askerler için "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.
ALÇAKLARIN İSİMLERİ TEK TEK SIRALANDI!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 4 bin 658 sayfalık iddianame ile 570 ek klasör, 31 Mart 2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianameden edinilen son dakika bilgisine göre, elebaşı Fetullah Gülen ve sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay, bir uzman çavuş ve 10 sivil olmak üzere 481 şüpheli belirlendi.
CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ VE 77 KİŞİYİ KASTEN ÖLDÜRMEK
Savcı Adnan Gümüş'ün Ocak ayında yapılan duruşmada sunduğu mütalaada, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği öğrenildi.
SİCİL İMAMLARLA BİRLİKTE DARBE GİRİŞİMİNİ YÖNETEN ASKER SANIKLAR!
Ayrıca son dakika haberinin detaylarına inildikçe Sivil imamlarla birlikte girişimi yöneten asker sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'nin de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapisle cezalandırılması istendi.
Savcı Gümüş, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan 355 sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet, bu suça yardım eden 9 sanık ile "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 32 sanığın ayrı ayrı cezalandırılmasını, 71 sanığın beraatini, başka bir mahkemede hüküm giyen 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını istemişti.
FETÖ'DE İTİRAFÇI PATLAMASI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'nün Jandarma Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, jandarmaya sızdırılan askerlere mahrem ağabeylik yapan 73 şüpheli 6 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. 73 kişiden 60 sivil imam itirafçı oldu.
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İTİRAFÇILAR 527 KİŞİYİ DEŞİFRE ETTİ
SABAH'ın ulaştığı son bilgilere göre; etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen FETÖ üyeleri, 7'si subay 30 aktif askerin de aralarında bulunduğu bin 527 FETÖ üyesinin ismini deşifre etti. Bir çoğu sivil imam olan bu zanlılardan 373'ünün bugüne kadar işlem yapılmayan isimler olduğu belirlendi.
24 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında fotoğraflarıyla birlikte sivil imamlar tarafından teşhis edilen kişiler hakkında son dakika soruşturması başlatıldı.
AKINCI ÜSSÜ'NÜN 1 NUMARALI SANIĞI FETULLAH GÜLEN
Akıncı Üssü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin komuta merkezi olarak kullanıldığı davanın iddianamesinden alınan son dakika detayları şöyle;
1 numaralı sanık Fetullah Gülen. Terörist başı Gülen'in suçları arasında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik, sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme" bulunuyor.
HULUSİ AKAR REHİN ALINDI
Darbe girişimi sırasında Ankara'da 11 pilot F-16 uçaklarını kullanarak bombalı eylem gerçekleştirdi. Akıncı Üssü'nden kalkan bu uçakların bombalı saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti. O gece 77 kişiyi şehit eden darbeciler tarafından, dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi, günler öncesinden hazırlanan Akıncı'daki mahzenlerde rehin tutuldu.
6.5 TON BOMBA KULLANILDI
15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından halkın üzerine her biri 500 kiloluk 13 bomba attı. Toplamda 6.5 ton olan bombalardan 1'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı kavşağına, 5'i Gölbaşı Türksat tesislerine, 3'ü TBMM'ye, 1'i Gölbaşı Özel Harekat Havacılık Dairesi'ne, 1'i Gölbaşı Özel Harekat binasına, 1'i Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atıldı.
DARBENİN SIR KUTUSU: ADİL ÖKSÜZ
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adliyeden çıktığı tarihten bu yana aranan firari sanık Adil Öksüz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasındaki eylemlerinin 'sır kutusu' olarak biliniyor. 1 Eylül 2016'da yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Öksüz'ün hakkında "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer aldığı açıklandı. Yakalanmasını sağlayana 4 milyon liraya kadar ödül konulan Öksüz'ü arama çalışmaları devam ediyor.
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DARBEYİ YÖNETEN SİVİL İMAM KEMAL BATMAZ
15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye gittiğini, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğünü ve darbeyi yöneten isimler arasında olduğunu belirlendi. FETÖ'nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Kaynak Holding'te üst düzey yönetici olan Kemal Batmaz'ın Adil Öksüz ile birlikte Akıncılar Üssü'nde darbeyi yönettiği belirtiliyor.
YARGILAMA BİN 198 GÜN SÜRDÜ
Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava 1 Ağustos 2017'de başladı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik salonda görülen karar duruşmasında mahkemeye başkanlığı Selfet Giray yaparken Ömer Ünal ve Erhan Karakaya ise üye hakim olarak kürsüde yerini alacak. Adnan Gümüş ise duruşma savcısı olarak görev yapacak.