SON DAKİKA HABERİ... Muhsin Yazıcıoğlu suikastında varan 3: Adil Öksüz devreye girdi!

Son dakika ifadesinde TSK imamının bu durumdan bilgisi olduğu itiraf edildi

Kendisine bu bilgiliyi örgütün il imamı Mehmet D.'nin verdiğini belirten itirafçı "Muhsin Yazıcıoğlu'nun kırıma uğrayan helikopterinden parça söken iki askerin avukatlığını örgüt üyesi avukatlardan M.A. yapıyordu. Dosyadaki gizlilik kararının kalkmasıyla bu bilgi ortaya çıktı. Bunun üzerine il İmamı Mehmet D. ile görüştük. Avukatların imamlığının yapıyordum ancak benimde M.A.'nın iki askerin avukatı olduğundan haberim yoktu. M.A.'ya bu görevi kendisine kimin verdiğini sordum. O da benim avukatlar imamı olmadan önce Gaziantep Bölgesi sözde avukatlar imamı Turan C. tarafından bu görevin kendisine verildiğini, aynı zamanda TSK'daki askerlere imamlık yapan bir ismin de bu konuyla bilgisini olduğunu anlattı" dedi.