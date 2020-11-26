SON DAKİKA! Bakan Koca açıklamıştı, Türkiye'de bir ilk! 1 milimetre kuralı...

Son dakika haberi: Türkiye'de vaka sayılarını hızla artması nedeniyle yeni tedbir ve yasak kararları alındı. Bakan Koca tüm illerde vaka sayılarının ciddi bir şekilde arttığını açıkladı. Bugün de İçişleri Bakanlığı tarafından denetimler için 81 ile genelge yollandı.

SON DAKİKA! EDİRNE VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Korona virüs salgınında bulaşın arttığı ve en riskli alanların başında pazaryerlerinin, marketlerin ve ulaşım araçlarının geldiğini belirten Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, korona virüsle mücadelede Edirne'de valilik ve belediye olarak çok iyi koordinasyon içerisinde olduklarını ve bulaş riskinin bulunduğu alanlarda yoğun mücadele gerçekleştirdiklerini anlattı.