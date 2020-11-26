Son dakika haberi! 81 ile genelge gönderilmişti! Artan vakalardan sonra bugün başladı!

Son dakika haberi... Türkiye'de vaka ve ölü sayıları hızla artarken koronavirüse karşı tedbir ve yasaklar da alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuş ve vaka sayılarının neredeyse tüm illerde artışa geçtiğini ifade etmişti.
SON DAKİKA... İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İLE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ VE DENETİMLERİ İÇİN GENELGE GÖNDERDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 26-29 Kasım tarihlerinde dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve toplu ulaşımda yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid-19 Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Yoğunlaştırılmış denetimlere başlandı | Video
Yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında Beyoğlu Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimlerin süreceği öğrenildi.
SON DAKİKA! İÇİLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN GÖNDERİLEN GENELGENİN DETAYLARI
1. 26-27-28-29 Kasım 2020 tarihlerinde tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda; başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.
2. Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimde toplu ulaşım araçları tek tek kontrol edilecek. Özellikle yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu ibrazı, maske takma zorunluluğu ve ulaşım araçlarında gerekli hijyen/temizlik tedbirlerinin alınması hususlarına ağırlık verilecek.
3. Her bir pazaryeri için ayrı ayrı olmak üzere pazaryeri yöneticisi ilgili yerel yönetimler tarafından belirlenerek valilik/kaymakamlıklarla ivedi şekilde paylaşılacak.
4. Salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara uyulmasından sorumlu olacak pazaryeri yöneticilerinin denetim ekipleriyle iletişimi ve koordinasyonu etkin şekilde sağlanacak.
5. AVM'lere yönelik denetimlerde alışveriş merkezi içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulması hususlarına ağırlık verilecek.
6. Alışveriş merkezlerinin denetiminde daha önce illere gönderilen genelge kapsamında alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı hususu özellikle denetlenecek.
Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyon sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada aksaklığa meydan verilmeyecek.
SON DAKİKA: 25 KASIM TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Bilim Kurulu sonrası yapılan canlı yayında 25 Kasım 2020 Çarşamba gününe ait koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti." olarak açıkladı.