Son dakika haberi! 81 ile genelge gönderilmişti! Artan vakalardan sonra bugün başladı!

Son dakika haberi... Türkiye'de vaka ve ölü sayıları hızla artarken koronavirüse karşı tedbir ve yasaklar da alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuş ve vaka sayılarının neredeyse tüm illerde artışa geçtiğini ifade etmişti.

SON DAKİKA... İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İLE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ VE DENETİMLERİ İÇİN GENELGE GÖNDERDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 26-29 Kasım tarihlerinde dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve toplu ulaşımda yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid-19 Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Yoğunlaştırılmış denetimlere başlandı | Video

Yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında Beyoğlu Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.