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Son dakika: 'nün yapılanmasına yönelik 14 ilde operasyon başlatıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 44 şüphelinin yakalanması için merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

AA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 01:22 Son Güncelleme: 27.11.2020 01:30 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 14 ilde operasyon başlatıldı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç edilen askerler ve ihraç edilen askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL'DA 13 ŞÜPHELİNİN YERİ BELİRLENDİ

İstanbul'da farklı ilçelerde 14 adreste 13 şüphelinin yerini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 İLDE 31 ŞÜPHELİ

Ekipler, 13 ilde de 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 14 ilde operasyon başlatıldı
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