Son dakika: İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi

Son dakika haber: UKOME toplantısında görüşülen "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 26 Kasım saat 15.00'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda gündeme gelen 6 bin yeni taksi teklifi reddedildi.

300 bin euro'yu takside unutmuştu! Kim olduğu ortaya çıktı