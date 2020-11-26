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Son dakika: 'a yeni 6 bin teklifi reddedildi

Son dakika haber: için merakla beklenen kararı çıktı. toplantısında görüşülen "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 16:48 Son Güncelleme: 26.11.2020 16:57 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi

Son dakika haber: UKOME toplantısında görüşülen "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 26 Kasım saat 15.00'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda gündeme gelen 6 bin yeni taksi teklifi reddedildi.


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Son dakika: İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi
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