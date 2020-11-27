Darbeci hainler hapiste çürüyecek

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup üniformalı hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı ve darbeyi organize ettiği Akıncı Üssü'ne ilişkin davada 475 sanığın yargılanması tamamlandı. Darbe girişimi gecesinde savaş uçaklarıyla 6.5 ton bombayla ölüm yağdıran hainler, yaptıkları ihanetin hesabını yargı karşısında verdi. Asker üniforması giyen hain pilotlarla onlara emirler veren örgütün üst düzey imamları, "Anayasa'yı ihlal, Cumhurbaşkanı'na suikasta teşebbüs ve 77 kişiyi kasten öldürmek" suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 901'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika! Akıncı Üssü davasında karar verildi! Sivil imamlara 79 kez müebbet hapis! | Video

77 ŞEHİDİN KATİLLERİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile bir araya gelen sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in 15 Temmuz 2016'da Akıncı Üssü'ne gelişi ile saldırıların başladığı hain darbe girişiminde, sivillerin de aralarında bulunduğu 77 kişi şehit edildi. Gece saatlerinde FETÖ üyesi hain pilotlar Ertan Koral ile Mehmet Çetin Kaplan, Gölbaşı'ndaki Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombaladı. Ardından hainler Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı hedef alarak gerçekleştirdiği saldırıda biri imam diğerleri polis 44 kişiyi şehit etti.



6.5 TON BOMBA ATTILAR

Darbe girişimi gecesinde eski pilot üsteğmen Mehmet Yurdakul, darbecilere 'Emniyet binasını tahrip edin' emrini verdi. Bunun üzerine gece saatlerinde darbeciler, Ankara Emniyeti'ne 2 bomba attı. 2 polis şehit oldu. Akıncı Üssü'ndeki darbeciler, 16 Temmuz sabah 06.19'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nı bombaladı. Bölgedeki vatandaşlardan 15'inin şehit olmasına neden olan bombanın atıldığı uçak eski pilot üsteğmen Müslim Macit'in kontrolündeydi. Darbe girişiminde Ankara'da 11 pilot F-16 uçaklarını kullanarak bombalı eylem gerçekleştirdi. Akıncı Üssü'nden kalkan bu uçakların bombalı saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti. O gece 6.5 ton bomba kullanan hainler 77 kişiyi şehit etti.



TARİHİ KARAR

Yargılanan 475 sanığın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 3 yıldır yargılandığı davada karar dün açıklandı. Geniş güvenlik önlemleri altında 365 tutuklunun da katıldığı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki karar duruşmasında, yargılanmanın tamamlandığını belirten mahkeme başkanı Selfet Giray, 30 dakika boyunca sanıkların yüzüne cezaları okudu. Mahkeme kararında 405 sanığa ceza verdi. Sanıklardan FETÖ'nün sivil imamları ile darbe girişimini yöneten generaller ve bomba yağdıran pilotların yer aldığı 19 sanığa 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklar ayrıca, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkûm edildi. Kararda, 291 sanığa en az bir kez "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 89 sanığa ise 'terör örgütü üyeliği ve darbe girişimine yardım' gibi suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları verildi. 70 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.



GENERALLERE CEZA

Mahkeme darbeci generaller, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ni ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı Tuğgeneral Recep Sami Özatak ve eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aydemir Taşçı'yı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Cumhurbaşkanı'na suikast ve 77 kişinin şehit edilmesi"ne ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Ayrıca 3 bin 901'er yıl hapis cezası verdi.



CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ VE ÖZEL HAREKAT'A BOMBA ATMIŞLARDI

Darbe girişiminde Polis Özel Harekat Başkanlığı'nı savaş uçaklarıyla bombalayan eski pilot Hüseyin Türk ile eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağır müebbet ve bin 170 yıl, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nda 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit ise 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 283 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan'a 8'er kez ağır müebbet ile 112 yıl 6'şar ay, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan'a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 648'er yıl hapis cezası verildi. Akıncı Üssü nizamiyesinde vatandaşların üzerine ateş açan eski albay Ali Erarslan, 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıl, eski albay Fatih Yarımbaş 9 kez ağırlaştırılmış ve bin 555 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.



ÖLÜM YAĞDIRAN KATİLLER

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Veysel Kavak, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş, darbeci eski orgeneral Akın Öztürk'ün damadı eski 141'inci Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş, dönemin eski 143'üncü Filo Komutanı Binbaşı Mustafa Azimetli, TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur, dönemin 143'üncü Filo Harekat Subayı eski binbaşı Ali Karabulut, üssün Harekat Plan Subayı olan eski binbaşı Murat Bicil, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun aynı suçtan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu sanıklara da öldürmeye teşebbüs suçlarından ayrıca 3 bin 901 yıla hapis cezası verildi.



HAİNLER YİNE TEHDİT SAVURDU

Mahkemenin kararı sonrası, aldıkları cezaları hazmedemeyen darbeci hainler, mahkeme heyetine tehdit savurdu. Yaptıklarından pişman olmadıklarını bir kez daha gösteren hainlerin mahkeme heyetini, "Başkan seninle tekrar hesaplaşacağız. Sana çay içmeye geleceğim. İleride görüşeceğiz" sözleriyle tehdit ettiği belirtildi. Darbeci hainler daha önceki duruşmalarda da benzer şekilde tehditler savurmuştu.



FETÖ ELEBAŞI VE ADİL ÖKSÜZ'ÜN DOSYASI AYRILDI

Davanın bir numaralı sanığı olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile FETÖ'nün üst düzey yöneticileri Adil Öksüz, Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık'ın dosyaları ayrıldı. Mahkeme başkanı, darbe girişimini FETÖ'nün sivil sorumlularıyla birlikte yöneten sanıkların davayı kapsayan tüm suçlardan sorumlu tutulduğunun altını çizdi.