Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Osman Şiban açıklaması! Belgelerle tek tek anlattı: O da bu işin içinde...

OSMAN ŞİBAN OLAYINI BELGELERLE ANLATTI

Van'da 11 Eylül tarihinde gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı öne sürülen, sosyal medyada ve terör destekçisi sitelerde sık sık provokasyonu yapılan Osman Şiban ile ilgili soruya da yanıt veren Soylu, tüm yaşananları uzun uzun anlattı. Soylu belgeleri de ortaya koydu.

Bakan Soylu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz orada. Yer Çatak. Bizimkiler izlediler. Şurası Osman Şiban'ın evi. Burası izlenirken Osman Şiban'a ait eve 3 kişi gelir. O zamana kadar Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz. Ardından Osman Şiban'ın evine ait SİHA görüntüleri var. Osman Şiban'ın evine 3 teröristin giriş görüntüsü. Şiban'ın evindeki hareketliliği takip ediyoruz. Savcıya 'Müsait değildim' diyen Osman Şiban teröriste milislik yapıyor.