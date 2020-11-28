CHP'li vekilden skandal sözler: 'Devletin ordusu Katar'a satıldı'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir televizyonda katıldığı 'Gerçek fikri ne?' programındaki ifadeleriyle tansiyon bir anda yükseldi.

Başarır'ın 'Devletin ordusu Katar'a satıldı' demesi üzerine programda tansiyon yükseldi. Diğer konuklar da bu yorumlara tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı canlı yayında kullandığı 'Ordu satıldı' ifadesi büyük tepki çekti. Hem programın diğer konukları hem de canlı yayını takip eden izleyiciler adeta neye uğradığını şaşırdı.

''DEVLETİN ORDUSU KATAR'A SATILDI"

Türkiye'nin ekonomik durumu ve yabancı yatırımcıların faaliyetlerine ilişkin görüşlerin tartışıldığı anda söz alan CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'ın ifadeleri şaşkınlık yarattı. Başarır, Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını 'Ordu Katar'a satıldı' şeklinde yorumladı. ''Cumhuriyet tarihinde ilk kez 'Devletin ordusu Katar'a satıldı'' şeklinde bir ifade kullanan CHP'li vekilin bu sözleri diğer konuklar tarafından çok sert karşılık buldu. Tank palet fabrikasının satılması ordunun da satılması demektir iddiasını savunan Ali Mahir Başarır'ın açıklamaları adeta herkesi şoke etti. Programın diğer konuklarından, kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'in ''Türkiye Cumhuriyetinin silahlı kuvvetlerinin satıldığını nasıl söylersiniz'' şeklindeki tepkisi üzerine sesini daha da yükselten Başarır'ın ısrarla sözlerinin arkasında durması da tepkiyle karşılandı.

Programın ilerleyen bölümlerinde ise CHP'li Başarır sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

BAŞARIR, TÜRKİYE'NİN AKDENİZ'DE GAZ ARAMASINA DA KARŞIYDI

Başarır, daha önce de Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkışıyla gündeme gelmişti. CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'ın geçtiğimiz yıl, Akdeniz'de arama çalışması yapan bir geminin günlük maliyetinin yaklaşık 50 bin dolar olduğunu söyleyerek, toplamda yaklaşık 2 milyar doların Akdeniz'in derin sularına gömüleceğini iddia etmişti. CHP'li vekilin bu ifadeleri, Yunan ve Rumlar tarafından büyük bir sevinçle karşılanmış ve Yunan medyası, konuyu manşetlerine taşımış, CHP'li veklin ifadelerini savunmuştu.