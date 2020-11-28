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| MSB duyurdu: Taciz atışı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 /’li etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 14:49 Son Güncelleme: 28.11.2020 14:52 ABONE OL
SON DAKİKA | MSB duyurdu: Taciz atışı yapan teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu: Taciz atışı yapan teröristler etkisiz hale getirildi
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