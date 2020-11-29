Genç kızdan tüyler ürperten ifade! Önce darp sonra tecavüz





YALVARDIM AMA DİNLEMEDİ…

Z.Y., korkunç anları şu ifadelerle anlattı: "Boşaldığını görmedim sonrasında ben kendisine yalvardım bağırmaya başladığımda bana vurmaya devam etti. 'Bağırma burada kimse seni duymaz kapı da kilitli' dedi. Boğazımı sıkıp, 'seni burada S*****m sonra da kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Ben şahıstan kurtulabilmek için yaşananları kimseye anlatmayacağımı onun da bir kızı olduğunu söyleyerek huyuna gittim. Bu olaylar yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürdü, sonra kafede koltukta bulunan kanları bir bezle sildi, kafenin kapısının kilidini açarak gece saat 12:00 civarında V*an adlı arkadaşının evine götürdü. Kendisi kafenin müşterisi olur, daha önceden tanırım. Bu evde Van elime pansuman yaptı, ne olduğunu sorunca U.K. 'kavga ettik' dedi. U.K. beni eve bırakmak istediğinde ben korktuğumu Van'a belli etmem üzerine saat 00:30'da sıralarında V*an beni evime bıraktı. Sonrasında U.K. ile hiç görüşmedim ve her yerden engelledim. Ailemin duymasından korktuğum için de karakola gitmedim. Darp raporumu aldım. Beni alıkoyan cinsel saldırıda bulunan ve darp eden şahıstan şikayetçiyim."