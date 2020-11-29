Son dakika: CHP Maltepe Başkan yardımcısı tacizden tutuklandı!

Taciz olayının patlak vermesinin ardından olayın üzerini örtmek için bazı kişilerin devreye girdiği ve genç kadın ile ailesiyle görüşülmeye çalışıldığı ileri sürüldü. Yaşananlara ilişkin CHP il ve ilçe yöneticileri ile CHP kadın kollarının ilçe yöneticilerinin sessiz kalmasını trajedi olarak nitelendirildi.

KIRMIZI ŞEMSİYE DAĞITMIŞLARDI

Maltepe CHP yönetimi, geçtiğimiz günlerde Maltepe meydanında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kırmızı şemsiye dağıtmıştı. Yaşanan cinsel saldırı ve saldırıyı yapan CHP Maltepe ilçe yöneticisinin tutuklanmasıyla; Eylem Şahlar Süsem isimli Maltepeli kadın tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çağrı yapıldı. İşte o çağrı:

'CANAN KAFTANCIOĞLU LÜTFEN GEREĞİNİ YAP!'

Kadına cinsel saldırıda bulunan zihniyetin sağı solu orta yolcusu olmaz. Adını cumhuriyetten alan bir partide ilçe başkan yardımcısı sıfatı olan bir sapık 20 yaşında genç bir kadını zorla alı koyup şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunuyor ve tutuklanıyor fakat herkes sus pus. Adeta üstü kapatılıyor. Eminim ki bu dışarıdan hiç tanımadığımız bir erkek tarafından yapılmış olsaydı bu partinin tüm kademeleri kınar ve teşhir ederdi. Fakat kendi içinden kendi yönetiminden çıkınca herkes hiç olmamış yaşanmamış gibi ölüm uykusunda adeta.