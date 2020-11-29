Son dakika haberi: AK Parti'den CHP'li Ali Mahir Başarır'ın çirkin sözlerine tepki: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti'den CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk Milletinin göz bebeği TSK için sarf ettiği çirkin sözlere çok sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son dakika açıklamasında; "Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. "Türk Ordusu satılmış" diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor." dedi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. "Türk Ordusu satılmış" diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor.

CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz.

Kahraman Ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir. Siyasi provakasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz.

Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de güvenliğimiz ve haklarımız için kahramanca mücadele eden ordumuzla ilgili kullanılan bu saygısız ve düşmanca dile geçit vermeyiz. Kardeş Azerbaycan'ın yanında olan askerlerimizin onurlu ve kahraman mücadelesi tarihi bir değere sahiptir.