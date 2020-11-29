SON DAKİKA... PKK'da Duran Kalkan'ın 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ortaya çıktı!

M.A. son dakika itiraflarında daha önce şehirden tanıdığı 32 arkadaşını orada gördüğünü ve hepsinin ortak noktasının tecavüze uğramak olduğunu anlattı.

"TANIDIĞIM 32 ARKADAŞIMI GÖRDÜM, HEPSİ DE TECAVÜZE UĞRAMIŞTI"

"Kendi ve çevre köyümüzden olup ilk ve ortaokuldan tanıdığım kendi yaşımdaki 32 tane arkadaşı orada gördüm. Hepsi de Şırnak ve Çizre BDP binasından getirilmişti. Hepsi de benim gibi tecavüze uğramış. Dağdakiler, polisin askerin bana nasıl davrandığını, kumanyalarını paylaştığını, yıllardır hasret kaldığım sütlü kahve içirdiğini görseler hepsi dağı bırakıp gelir. Orada bulunduğum her gün için şimdi kendime daha da fazla lanet ediyorum. Keşke sizi 40 gün boyunca uğraştırmadan ilk telefonunuzda kaçıp gelseydim"