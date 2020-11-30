Corona virüs aşısında son dakika haberi: Corona virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili: Türkiye'de geliştirildi

KORONAVİRÜS HASTALARINDA AZALAN ACE2 ENZİMİNİ BİTKİLERDEN ÜRETTİLER

İnsan vücudunda önemli bir yere sahip olan anjiyontensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) üzerine çalıştıklarını aktaran Prof. Dr. Tarlan Mammedov, "Covid-19'un özelliklerinden biri MERS virüsünün reseptörüdür. ACE2 enzimi virüs tarafından bloke olur. ACE2 enziminin bedende az miktarda olması insanlarda büyük problemlere neden olabilir. Özellikle yoğun bakımda olan hastalar, bu enzim miktarının az olması nedeniyle hastalığı ağır geçiriyor olabilir. Bu enzimi Transient Bitki Ekspresyon Sistemi'nde yüksek miktarda oluşturulmasını sağladık" diye konuştu.

Enzimin genetik mühendislik yoluyla bitkiden üretildiğini aktaran Prof. Dr. Mammedov, yüksek miktarda üretilmesinde başarılı olduklarını açıkladı. Prof. Dr. Mammedov, "500 grama kadar çıkan ACE2 enzimini, 1 kilogram bitki yaprağından üretebildik. Covid-19 nedeniyle özellikle yoğun bakımda kalan hastalara uygulanabilir. Böyle bir enzimin insan vücuduna mühim miktarda dahil edilebilmesi bu insanların hayatını kurtarabilir" dedi.

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