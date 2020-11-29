Son dakika haberi: Bakan Koca'dan corona virüs aşısı açıklaması: İlk anlaşmaları yaptık!

"DEVLETİMİZ VATANDAŞININ YANINDADIR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır" ifadelerini kullandı.