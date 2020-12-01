Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu! 1 kilogram maddeyle yakalandı

Yeşilkent Mahallesi'nde 29 Ekim Pazar günü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu sattığını belirledikleri bir kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler takip ettikleri şüpheliyi 689 Sokak'ta gözaltına aldı. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi sakladığı yerden 1 kilo uyuşturucu madde, 1 adet eroin öğütülmesinde kullanılan mikser ve hassas terazi ele geçirildi. Esenyurt Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.