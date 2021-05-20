İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu partisine polis baskını kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:29
İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu partisine polis baskını kamerada 20.05.2021 | 10:19
03:41
Bartın'da ayı 15 kovanı parçaladı 20.05.2021 | 11:10
01:54
00:50
01:43
Lüks rezidansta dehşet: Ablasını döven sevgilisini bıçakladı | Video 20.05.2021 | 10:42
01:11
Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyundu | Video 20.05.2021 | 10:36
03:35
İstanbul Sultangazi'de taciz şüphelisi sapığın yakalanma anı kamerada 20.05.2021 | 10:19
02:56
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı 20.05.2021 | 10:19
15:14
05:56
Kadıköy'den Marmara'ya daldı, deniz dibini saran salyayı görüntüledi | Video 20.05.2021 | 10:13
06:13
Menekşe deresi kırmızı renge büründü | Video 20.05.2021 | 09:58
01:29
Muğla'da yağmur suyu borusunda sıkışan yavru kedinin kurtarılma anı kamerada 20.05.2021 | 10:03
01:33
Koluna konan karga ile kahvaltı yaptı | Video 20.05.2021 | 09:58
00:29
03:35
İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı 20.05.2021 | 08:53
03:27
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü | Video 20.05.2021 | 08:53
01:36
04:38
İstanbul Bağcılar'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı 20.05.2021 | 08:33
00:24
Manisa'da polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi 20.05.2021 | 07:06
İstanbul Esenyurt'ta, metruk bir binada uyuşturucu madde içildiği ihbarı üzerine polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.
İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde içildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Metruk binaya baskın düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi 1 gram eroin maddesi kullanırken yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında da 1 adet suboxone adı verilen yeşil reçete ile satılan ilaç ele geçirildi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.