Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu partisine polis baskını kamerada

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu partisine polis baskını kamerada

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu partisine polis baskını kamerada
20.05.2021 | 10:19

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İstanbul Esenyurt'ta, metruk bir binada uyuşturucu madde içildiği ihbarı üzerine polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

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İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde içildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Metruk binaya baskın düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi 1 gram eroin maddesi kullanırken yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında da 1 adet suboxone adı verilen yeşil reçete ile satılan ilaç ele geçirildi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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