PKK’ya 8 bin askerle Sincar kuşatması

Kuzey Irak'ta Yezidi nüfusun ağırlıkta olduğu Sincar'a 6 yıl önce terör örgütü DEAŞ'ın saldırısını bahane ederek Kandil'den kademeli olarak yerleşen PKK'lı teröristlerin ilçeden çıkarılması için merkezi hükümet ile bölgesel Kürt yönetimi ortak mutabakata vardı. Önceki gün 8 bin polis ve asker gücü Sincar'a takviye edildi ve PKK'lı teröristlere her ne şart altında olursa olsun 30 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında halen ilçeyi terk etmeyen teröristlere yönelik askeri harekât seçeneği masada bekletiliyor.

BAŞLARINDAKİ İSİM GEÇEN AY YÜZBAŞIMIZI ŞEHİT ETTİ

Irak'ın Kuzeyindeki Musul'a 120 kilometre uzaklıktaki Ninova kentine bağlı Sincar ilçesi 2014 yılında DEAŞ'lı teröristler tarafından işgal edildi. terör örgütü DEAŞ kontrolüne geçen ilçede yaşayan Yedizi nüfus zorunlu göçe tabi tutuldu. Terk etmeyen yüzlerce insan kurşuna dizilerek öldürüldü, kadınlar kaçırılarak çocuklarının gözü önünde tecavüz edildi.Yaşanan bu otorite boşluğundan tıpkı Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi sinsice istifade etmeye çalışan PKK, Kandil'den kademeli olarak yüzlerce teröristi, "Şengali özgürleştirmeye gidiyoruz" diyerek Sincar'a gönderdi. Bunların başındaki isim ise geçtiğimiz ay Van Çatak'ta Yüzbaşı Mahmut Top ile 2 askerimizi şehit ettikten sonra öldürülen terör örgütünün sözde Botan saha sorumlusu 10 milyonluk kırmızı listede aranan Agit Civyan kod adlı Vahyettin Karay'dı.

SURİYE-IRAK ARASINDA KORİDOR AÇTILAR

ABD başta olmak üzere batılı güçlerin desteğiyle DEAŞ'ın Sincar'dan tamamen temizlenmesinden sonra buradan çıkmayan PKK'lı teröristler, YBŞ (Sincar Direniş Birlikleri) kılıfıyla ilçedeki kontrolü ele geçirdi. Ocak 2015'te ise Kanton ilan etti. Kaçırılan Yezidi çocuklar kamplarda zorla silah altına alınırken, kurulan sözde halk meclisleri siyasal faaliyetler yürüttü. Bu faaliyetlerin tamamı da Kandil'den kumanda edildi. Suriye ve Türkiye sınırına yakın olduğundan PKK için stratejik öneme sahip Sincar üzerinden Suriye'nin kuzeyine her türlü ikmal gerçekleştirdi. Sincar'daki varlığı üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki YPG ile Kuzey Irak'taki Kandil arasında koridor açtı.

SON GÜN 30 ARALIK

Irak merkezi hükümetiyle bölgesel Kürt yönetimi PKK'dan duyduğu rahatsızlık nedeniyle istikrarsızlığa yol açtıkları için ilçeyi en kısa sürede terk etmelerini istedi. PKK, Suriye'nin kuzeyini YPG adıyla nasıl işgal ettiyse, Sincar'ı da YBŞ adıyla işgal etmeye devam edince Bağdat ile Erbil arasında ortak mutabakata varıldı ve teröristlerin ilçeyi en kısa süre içinde terk etmedikleri taktirde masada askeri seçeneğinde alternatif olarak beklediği benimsendi. 30 Aralık'a kadar süre tanınırken, dün operasyonel polis gücü ve peşmerge kuvvetlerinden oluşan 8 bin kişilik askeri güç Sincar'a gönderildi. Zırhlı araçlar eşliğinde Sincar'a yerleşen operasyonel birlikler bölgeyi denetim altına aldı. Geçen hafta da Bağdat yönetimi 5 bin askeri güç takviyesi yapmıştı. Teröristler için geri sayım başlarken, askeri sevkiyatın üç katına çıkarılacağı öğrenildi.

SİLAHSIZ BİÇİMDE TERK ETMELERİ İSTENDİ

Panikleyip köşeye sıkışan terör örgütü PKK, "Şengal Demokratik Özerk Meclisi" adı altında çağrı üstüne çağrı yaparak kendilerinin Yezidilerin sözde savunma gücü olduğu iddiasında bulundu. DEAŞ saldırısı sonrası Sincar'a dönen Yezidiler ise Bağdat ve Federal Hükümetin dışında hiçbir gücü tanımadıklarına dair bildiri yayımladılar. Ellerindeki ağır silahları Irak merkezi hükümetinin oluşturduğu karargâha teslim edip silahsız biçimde Sincar'ı terk etmeyen teröristlerin ilçeden temizlenmesine yönelik kapsamlı bir harekâtın başlatılacağı bildirildi. Sevkiyatı yapılan askerler şehirler, mahalleler ve köyler arasındaki geçiş yollarına kontrol noktaları oluşturdu. Sincar sınırları içindeki Yezidilerin kutsal saydığı mekânlardan Çelmera, Laleş, Şebil Kasım bölgeleri Irak askerlerince kontrol altına alındı.

KANDİL'E DE AĞIR SİLAH VE ASKER SEVKİYATI

Kandil'e yoğun asker sevkiyatı yapıldı. 25 Kasım'dan itibaren Kandil yakınlarındaki Süleymaniye'ye bağlı Ranya ile Erbil'e bağlı Rewanduz ve Halifan İlçelerine 2 bin 500 kişilik Roj ve Zaravani adlı özel peşmerge gücü gönderildi. Kandil'e açılan hat olarak bilinen bu güzergâhtaki Simore, Karok, Sereşme, Sevek Yaylası, Tuşreke, Ali Beg, Xelan, Gerevan, Bereş, Henare, Zin bölgeleri ile Gors Dağındaki 15 ayrı noktaya askeri güvenlik üs bölgeleri kuruldu. Erbil'in Hacı Ümran, Nabori, Balakayati bölgelerine tırlarla çok sayıda ağır silah ve zırhlı araç ve topçu gücü sevkiyatı yapıldı.

XANOL BOĞAZI CAN DAMARIYDI

PKK'lı teröristlere ilçelerden her türlü lojistik desteğin gittiği yer olan Balayan ve Qasre arasındaki Xanol boğazına da yerleşen peşmerge gücü; zırhlı iş makineleriyle siper ve mevziler kazarak operasyon hazırlıklarını tamamladı. Kandil'deki köy ve mezralara giden köylüler kimlik kontrolünden geçirildikten sonra giriş-çıkışlarına izin verilirken, akşam 18.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor.