Son dakika: EGM'den, İmamoğlu'na 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama

"BÖYLE BİR GİRİŞİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.